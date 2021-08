$!Si los ciudadanos sufren accidentes por el paso peatonal elevado de la Zona Dorada, pueden demandar al Gobierno o quien lo construyó, asegura especialista

El Ayuntamiento de Mazatlán o el empresario que colocó el paso peatonal elevado en la Avenida Camarón Sábalo, de la Zona Dorada, pueden ser demandados por ciudadanos si sufren algún accidente por el mal diseño de esta infraestructura, expresó el ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros en la zona sur del estado, Alexis Cordero Solís.

A nivel federal, explicó, existe un reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que detalla que estos “topes” no deben construirse en avenidas, y su paso “debe ser suave”.

“Si no, podrías provocar un accidente, pero no nada más para el automovilista, sino también para los locales, porque hasta te puedes voltear, y si una persona resulta afectada y demuestra que el tope (paso peatonal elevado) no tiene las características como el reglamento lo indica, puede demandar”, manifestó.

“Aquí lo indicado es suavizar la llegada, colocar logarítmicos (vibradores), porque el logaritmo se coloca de menor a mayor o viceversa ( de acuerdo a su altura), para que se obligue a que el conductor tenga qué bajar la velocidad. Además el reglamento dice que los topes solo pueden ser colocados en calles secundarias o terciarias y no en una avenida”, precisó el ingeniero.