$!Si los funcionarios se quieren ausentar por sus aspiraciones, que renuncien entonces: Regidor

Unido a otros cuestionamientos, el regidor Felipe Parada criticó a los funcionarios del Gobierno de Mazatlán que solicitaron permisos para ausentarse de sus cargos y acompañar a la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios, a la Ciudad de México durante su registro como aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa.
El funcionario panista sostuvo que si los ausentes tienen como prioridad sus aspiraciones políticas, lo correcto es que presenten su renuncia. Sin embargo, aceptó que tienen derecho a solicitar licencias sin goce de sueldo, aunque esa decisión termine afectando la operación del Ayuntamiento.
“Seguimos con el tema de la licencia de la alcaldesa, pero ahora sigue el ¿por qué se fueron unos funcionarios municipales a acompañarla en su registro? Y sí, es cierto, pueden pedir permiso sin goce de sueldo, pero dejan sus áreas sin nadie que las cubra. ¿Dónde está la responsabilidad y el compromiso con los mazatlecos para sacar adelante la chamba que necesitamos aquí en la ciudad?”, señaló Parada Valdivia.
“Están en todo su derecho, tanto ella de aspirar a otro cargo y de pedir licencia, como ellos de pedir una semana o dos semanas sin goce de sueldo, pero lo que no es correcto es que dejen de cumplir con los compromisos que tienen con los ciudadanos. Si quieren, que pidan su renuncia, que la presente tanto la alcaldesa como los funcionarios para que dejen a alguien que termine el periodo que hace falta”.
En tanto, advirtió que la constante cambio de funcionarios y las ausencias temporales terminan afectando la continuidad del trabajo gubernamental, además de generar retrasos en la atención de los asuntos públicos, ya que actualmente el proceso electoral aún no inicia. Por ende, cuestionó que ya se estén realizando actividades acciones de aspiraciones políticas.
“Los mazatlecos no podemos estar con un funcionario que esté tres días sí y dos días no, o con alguien nuevo que llegue, porque la curva de aprendizaje nos sigue costando a todos en la ciudad. Entonces, sea funcionario, sea alcalde, sea regidor, sea diputado, sea senador, hay un compromiso con los mazatlecos y con Sinaloa que se tiene que cumplir, y lo están dejando de lado por una aspiración personal que, insisto, es legítima, pero no es correcta y no es ética”.
“Aún estamos a mitad del camino, porque todavía no son los tiempos electorales; el Congreso del Estado ni siquiera ha convocado al periodo electoral, eso lo vendrán haciendo por allá de noviembre o diciembre. No es el momento, son actos anticipados de campaña y nosotros estamos exigiendo que los funcionarios que se quieren ir, renuncien definitivamente y dejen que alguien más venga a sacar la chamba”.
Las palabras de Felipe Parada se suman a las de la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, quienes también criticó la decisión de Estrella Palacios Domínguez y el nombramiento de Minerva Osuna Zavala como presidenta provisional, misma que asumió el cargo el viernes de la semana pasada.