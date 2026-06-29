$!Si los funcionarios se quieren ausentar por sus aspiraciones, que renuncien entonces: Regidor

Unido a otros cuestionamientos, el regidor Felipe Parada criticó a los funcionarios del Gobierno de Mazatlán que solicitaron permisos para ausentarse de sus cargos y acompañar a la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios, a la Ciudad de México durante su registro como aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa.

El funcionario panista sostuvo que si los ausentes tienen como prioridad sus aspiraciones políticas, lo correcto es que presenten su renuncia. Sin embargo, aceptó que tienen derecho a solicitar licencias sin goce de sueldo, aunque esa decisión termine afectando la operación del Ayuntamiento.

“Seguimos con el tema de la licencia de la alcaldesa, pero ahora sigue el ¿por qué se fueron unos funcionarios municipales a acompañarla en su registro? Y sí, es cierto, pueden pedir permiso sin goce de sueldo, pero dejan sus áreas sin nadie que las cubra. ¿Dónde está la responsabilidad y el compromiso con los mazatlecos para sacar adelante la chamba que necesitamos aquí en la ciudad?”, señaló Parada Valdivia.

“Están en todo su derecho, tanto ella de aspirar a otro cargo y de pedir licencia, como ellos de pedir una semana o dos semanas sin goce de sueldo, pero lo que no es correcto es que dejen de cumplir con los compromisos que tienen con los ciudadanos. Si quieren, que pidan su renuncia, que la presente tanto la alcaldesa como los funcionarios para que dejen a alguien que termine el periodo que hace falta”.