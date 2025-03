Si no hay agua no hay progreso, advierte Leovi Carranza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un llamado a cuidar el agua en Mazatlán, ya que sostuvo que sin este recurso no hay progreso, lanzó Leovi Carranza Beltrán.

El empresario pesquero y del ramo turístico asistió este miércoles a la conferencia magistral “Vulnerabilidad hídrica de Mazatlán y cómo enfrentarla”, que impartió la directora ejecutiva de Conselva, Sandra Guido Sánchez, como parte del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo.

“Creo que todos debemos de entender la necesidad que tenemos para un futuro, tenemos muy poca agua para un futuro muy cerca”, sostuvo Carranza Beltrán.

“Y me dirijo a todos ustedes, Mazatlán ha sufrido en varias ocasiones por falta de agua y eso nos ha hecho que tengamos un crecimiento que de repente se ha bajado, industrias que no han podido cómo salir adelante por falta de agua; colonias tienen que tener mucho cuidado porque hace algún tiempo, me consta, la colonia era la que menos pagaba el agua y la que más consume el agua, tenemos que tener cuidado nosotros mismos y buscar la manera de cómo ayudar para que el agua se proteja”.

Recalcó que se han tenido problemas en lo que son áreas de cultivo que están cerca del río porque se abastecen del canal que llega a Mazatlán para que en la planta potabilizadora se tenga este líquido.

“Hay que tener también mucho cuidado por esas situaciones, todos necesitamos el agua, si no hay agua no hay progreso, necesitamos entenderlo, pero a conciencia, yo creo que todos solicitemos, si no hay agua estamos fuera de lo que es una realidad de tener una salud, es indispensable el agua”, reiteró el propietario de la procesadora de atún más grande de América Latina y que tiene sede en Mazatlán.

“Yo les pido, por favor, piensen lo que aquí nos han explicado. Yo estoy convencido desde hace muchos años, había un pozo en El Pozole que era la primera línea que se hizo, era principalmente para surtir de agua a la cervecería, se hicieron depósitos a 32 metros de altura, varias para que estuvieran a la misma altura y no se pudiera hacer un desbasto de agua. La ciudad ha crecido mucho y no pueden tampoco darse las autorizaciones para que siga creciendo si no hay agua, si no hay drenaje, no había agua y el drenaje no servía, pero en cuanto hubo agua vino el problema del drenaje”.

Carranza Beltrán recalcó que también la autoridad tiene que tener mucho cuidado con eso, pues para poder que se exija que haya agua se necesita ayudar también a que haya ingreso para tener entonces la fuerza de que el Estado y la Federación ayuden; así fue como pasó y se hizo con la Presa Picachos.

“Les pido de favor, piénsenlo, yo no estoy buscando popularidad ni nada de eso, tengo muchos años que vivo en Mazatlán, tengo 63 años aquí, he visto lo que sucede en nuestra población, tuvimos agua, creció, pero ahora (hay) un crecimiento que va haber problemas porque no va haber agua si no acudimos a poder llevar a cabo en orden algo que necesitamos: infraestructura, y necesitamos ir a conseguir los recursos también. Si nosotros damos un ejemplo al Gobierno federal, nos va ayudar, también el Estado de los recursos que le da el Gobierno federal al Estado”, reiteró.

El empresario también apoya a Conselva en acciones para el cuidado y buen uso de la cuenca de agua para Mazatlán.