Si no reparan rápido el malecón, se va a comer hasta la calle: Semarnat

El delegado en Sinaloa de la Semarnat, Renato Ocampo Alcantar, confirmó que desde el martes se puso en contacto con el director de Obras Públicas y ya metieron el oficio para hacer las acciones de recuperación de la zona dañada de 70 metros en el malecón de Mazatlán, que originó el oleaje intenso de las últimas semanas.

“La verdad es una zona que pertenece a la zona federal y nosotros tenemos que dar el visto bueno que no es una autorización como tal, sino una reconstrucción de algo que ya estaba hecho y ya metieron la solicitud, que sin duda, por el peligro bastante porque si no reparan eso rápido se va a comer hasta la calle. Ahorita va en parte de la banqueta del malecón”, alertó.

Pero, Ocampo Alcantar dijo que tenía información de que continuarán varios días más el mar de fondo, así que deben hacer las acciones correspondientes de inmediato y como marca la norma.

“Sin duda va a tener el visto bueno de la Semarnat para que se hagan las reparaciones correspondiente”, aclaró al hablar de los trabajos de reestructuración y que el procedimiento no debe tener problema, como ya se han hecho en otras reparaciones en el malecón.

“Creo que no debe haber problema porque lo que se quiere es que se recupere el espacio”, expresó.

Descartó se haya hecho una inspección, pero que cuentan con la información con fotografías de lo que sucedió y que la reparación es un tema de seguridad para la ciudadanía, pero cuando ya lo hagan ellos tendrán que informar lo que se hizo, como parte de la coordinación para rescatar una afectación en una zona federal.

En cuanto a las medidas preventivas, mientras sede el mar de fondo que no les deja reparar el socavón, Ocampo Alcantar platicó que la dirección de obras públicas deben estar vigilantes para poder mitigar el impacto en cuanto puedan iniciar el proceso de reconstrucción para recuperar el muro de contención.

Sobre el declive que tenía en el pasado el malecón que mitigaba el impacto de las olas y que fue cambiado en una de las tantas remodelaciones hechas al malecón, dijo que la Secretaria a su cargo no dan ese tipo de recomendaciones porque es una infraestructura municipal aunque esté en una zona federal, pero que al final verificarán los trabajos.

En cuanto a este colapso en el muro del malecón, consideró que los efectos del cambio climático ya se están haciendo presentes, como los daños anteriores ocurridos a las palapas, y que no van a dejar de suceder en Mazatlán.

“El mar de fondo si creo que tenga que ver por el cambio climático, la sequía, llovió antes, el calor que no se quitó en todo el año y todo esto se debe al cambio del planeta y que nos va a seguir impactando y vamos a seguir teniendo más problemas”, finalizó.