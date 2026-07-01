Si no se normaliza la seguridad, seguirá afectando a la economía en Sinaloa donde ya hay mucha regresión: ‘Pío’ Esquer

Si no se llega a normalizar la seguridad, seguirá afectando la economía donde hay mucha recesión en el Estado y en los municipios, principalmente en Culiacán y también se requiere una alianza con el pueblo y con las causas, manifestó el coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio “Pío” Esquer Peiro.

“El tema de alianzas finalmente se ve hasta el año que entra, ahorita lo que estoy haciendo yo y lo que es más urgente es precisamente hacer una alianza con la ciudadanía, tenemos que motivar a la ciudadanía para que esto cambie, entonces ahorita hay que hacer alianzas sobre todo con las causas, una alianza por las causas de seguridad”, añadió en una reunión con integrantes de la asociación Amigos de Mazatlán en Política Activa y en entrevista.

Agregó que hay mucha gente muy preocupada y se tiene que hacer alianza con ella para conectar nuevamente con su causa, por ejemplo ciudadanos sin partido de causas y en materia de seguridad y su impacto económico se ha vivido con más intensidad en Culiacán.

“En el Estado de Sinaloa ya hemos perdido más de 25 mil empleos, pero han cerrado más de 4 mil 800 negocios en Sinaloa, de los cuales en los dos datos más del 80 por ciento recae en el municipio de Culiacán, es un tema muy sensible ahorita y lo que tenemos que restablecer y pelear por esa causa desde ahorita es por el tema de la recuperación económica, por el tema del orden y por el tema de la paz”, recalcó.

“El tema de la seguridad ahorita es lo primordial, si no se lleva a normalizar el tema de la seguridad todo se ve (afectado) en tema de la economía y ya hay mucha regresión en el estado y en los municipios, sobre todo en la ciudad de Culiacán, entonces ahorita el trabajo tiene que ser en ese sentido”.

Ya en entrevista en un conocido restaurante de este puerto dijo que otro de los temas que la ciudadanía requiere es un Gobierno cien por ciento trabajando, no distraído en las candidaturas como lo es actualmente la realidad del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad, cuyos funcionarios que se separaron de sus cargos deberían estar rindiendo cuentas a la sociedad.

Por ello subrayó que lo que está haciendo actualmente como coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa es recorrer el Estado, reforzando las estructuras, sumando gente y sumando jóvenes, perfiles y al final se está construyendo la alternativa para Sinaloa.

“A Sinaloa lo que le urge es recuperar la seguridad, con ello obviamente el orden jurídico que es lo que nos urge también y finalmente la recuperación económica o la prosperidad porque eso es lo que nos tiene ahorita en una verdadera crisis”, reiteró.

“Como lo dije ahorita, son más de 25 mil empleos perdidos (del 9 de septiembre del 2024 a la fecha), son más de 4 mil 800 establecimientos cerrados, cómo se debe hacer, tenemos que recuperar la seguridad y al único que le compete la seguridad es al Gobierno federal y al Gobierno estatal, es tema de él y la responsabilidad nuestra como ciudadanos en no callarnos, alzar la voz por lo que está pasando y reclamar al Gobierno, exigir al Gobierno que recupere la paz al sinaloense”.

Reiteró que eso es lo que se tiene que hacer como ciudadanos, pero el principal encargado de la seguridad en Sinaloa es el Gobierno federal y es al que se le tiene que exigir que ya acabe con esto porque sigue igual, esa es la realidad y se está ya a 60 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las acusaciones en contra del ahora Gobernador con Licencia, Rubén Rocha Moya; del Senador Enrique Inzunza y del Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y siete funcionarios y ex funcionarios y mandos y ex mandos policiales más de estar presuntamente vinculados al crimen organizado, hechos que son muy importantes y no hay ninguna transparencia, no se está ni siquiera informados de qué ha pasado con ellos.

Lo que se tiene que hacer de nuevo con la sociedad es que alce la voz y exija esa información a través de todas las cámaras, hay muchas organizaciones en la entidad que se deben unir para exigir esa seguridad y no ver pasar nada más lo que está sucediendo ahorita, recalcó el también es candidato a Diputado federal por el Distrito 05 de Culiacán.

También expresó que en política las alianzas uno más uno no son dos, se tiene que ser muy responsables para tomar esa decisión, no están las puertas cerradas entre los partidos, hay comunicación, pero ahorita Movimiento Ciudadano está trabajando porque si la sociedad no genera el cambio no le va alcanzar a los partidos con todo y alianza, se tiene que motivar a la sociedad que se anime y en eso se está trabajando.

Reiteró que lo primero que debe atender el próximo Gobernador o Gobernadora de Sinaloa es la seguridad, recuperar la confianza a través del estado de Derecho y con eso se va generar otra vez rehacer la parte económica y la parte del campo también para el Estado que es recuperar los apoyos y tener mucho más presencia e influencia del Gobierno federal y sobre todo voluntad política para hacer eso.

Todos saben que el sector primario depende mucho de las políticas públicas y eso lo que se debe atender y dirigir directamente, pero sobre todo recuperar la seguridad de los mismos sinaloenses para que confíen en ellos mismos y se puedan abrir más establecimientos como sinaloenses, se tiene que restablecer el Estado de derecho para generar confianza hacia afuera y es la única forma de ser más competitivos, continuó.

"Sinaloa tiene que regresar a ser un estado atractivo para invertir y para atraer talento, para eso se requiere recuperar su competitividad, eso es lo que se debe de hacer en el estado, es un trabajo muy complicado, pero muy posible si el sinaloense sí está abierto a eso", recalcó "El Pío" Esquer.

Manifestó que en su caso el que decida ser o no candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano dependerá de todo lo que vaya pasando y lo que den los números más adelante y para ello se necesita recabar mucha información porque hay gente que dice que no y otra que sí asuma esa candidatura, pero se hará de forma muy responsable.