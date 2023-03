“Empecé a ver que se usaba lo de las decoraciones y que daban cursos allá en Mazatlán y me inscribí, como cosa perdida y ya pues de ahí en adelante la gente me empezó a hablar”, cuenta.

Su empresa, Natalia Tirado Decoraciones, se creó en diciembre de 2021, inició primero en eventos familiares y después se dio a conocer con el resto de la gente y la publicidad de boca en boca y las recomendaciones no se hicieron esperar.

“Fui viendo la oportunidad que aquí casi nadie lo hacía, ahorita ya lo hacen pero nadie lo hacía en ese entonces, y me fueron hablando y lo de las flores desde un principio lo ví como oportunidad de negocio, es bien pagado y es bonito”, expresó.

Natalia quien estudió las licenciaturas en Derecho y en Contaduría Pública, comentó que su pasión la descubrió en el arte del diseño floral, el cual en poco tiempo le ha dejado grandes satisfacciones.

“Cuando empecé ya estaba en el último año de carrera, de una y en la otra me faltaba, pero no tiene nada que ver con lo que estudie y ya conforme pasó el tiempo, me empezó a llamar la atención lo de las flores, ya ví que también se decora con flores y empecé a entrar a cursos de florería aquí en Mazatlán y en Guadalajara, y pues es lo que más me gusta, pues tú sabes cuando haces algo, te gusta y lo disfrutas, siento que lo disfruto más que cualquier otra cosa”, relató.