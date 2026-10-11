Sí se puede mejorar las seguridad, pero se tendrán que hacer nuevas estrategias cada día: Jucopo

A más de dos años del incremento de la violencia en Sinaloa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eligio López Portillo, manifestó que sí se puede mejorar la seguridad, pero se tendrán que hacer nuevas estrategias cada día.

“El Gobierno federal ha estado muy al pendiente para hacer estrategias cada día y no dejarse de atender, si dijéramos ah es que ya no podemos, no es cierto, sí se puede, pero tendrá que hacer cada día nuevas estrategias por la seguridad”, añadió López Portillo, también coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso estatal.

En entrevista este domingo, momentos antes de presidir el Segundo Informe Legislativo de los diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado en un salón de conocido hotel ubicado en este puerto, reconoció que se han tenido dos años difíciles por la violencia en la entidad.

“Han estado durísimos, sabemos las consecuencias, sabemos qué lo originó, sin embargo, qué nos queda, legislar para proteger a los ciudadanos, y sobre todo seguir apoyando y reconociendo el gran apoyo que le ha brindado la Presidenta (de la República) a Sinaloa en el renglón de seguridad”, añadió en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Sabemos que no es una cosa que se quita de la noche a la mañana, sin embargo, cada día se generan más estrategias para mejorar, la gente a veces dice; se está militarizando, ¿de qué otra manera?, qué pena que la gente tenga que editar por persona que lo cuide”.

Subrayó que la seguridad es esencial, se le tiene que ofrecer a los ciudadanos para que vayan al trabajo, para que vayan a sus escuelas, para que vayan con su familia, para la tranquilidad del hogar, para los que salen a caminar, eso debe de estar.

“Cada momento que genera una situación de seguridad se reglamenta, el Gobierno federal ha estado muy pendiente para hacer estrategias cada día y no dejarse de atender”, dijo el Diputado morenista, presidente del Congreso del Estado de Sinaloa.

Ante la violencia en los penales, como el asesinato de 12, personas, una de ellas menor de edad que estaba de visita, entre el pasado jueves y viernes en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dijo que el anuncio de que se construya un nuevo centro penitenciario en Sinaloa es una de las estrategias favorables y así se tendrá que hacer en el estado.

Por su parte la Diputada local con licencia y ex presidenta de la Jucimo, María Teresa Guerra Ochoa, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el Centro Penitenciario El Castillo.

“Decirles que debemos mandar también nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas en el Centro Penitenciario de aquí de Mazatlán, porque si a Morena algo le caracteriza es la empatía, así es que nuestro abrazo solidario y sé que el de ustedes y el de todas las diputadas y los diputados a estas familias, así como a todas las familias que lamentablemente han sido afectadas”, añadió Guerra Ochoa.

También manifestó que en este tiempo se ocupa no sólo unidad de Morena, sino también empatía y sensibilidad para entender que ha estado compleja la situación en Sinaloa y particularmente en el sur del estado.