Si vas manejando este barco y no tienes un plan de navegación, es un barco a la deriva: Rojo Navarro

Una gran preocupación ha despertado en organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán la continua falta de presentación pública de un Plan de Desarrollo Municipal por parte de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

A cinco meses de haberse iniciado su administración, Palacios Domínguez sigue sin presentar este instrumento con el cual se establecen los objetivos, estrategias y acciones para crecimiento del puerto.

Ante esta situación, el titular del Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro compartió su inquietud ante la ausencia de esta herramienta para la planeación gubernamental, al considerar que este atraso refleja una falta de rumbo y transparencia en la gestión municipal.

“Toda gira en torno a la transparencia y rendición de cuentas, porque el plan municipal de desarrollo es tu biblia, es sobre qué vas a trabajar y sobre lo que vas a actuar”, dijo.

“Si no tienes una guía, ¿para dónde vas?, si no tienes un plan ¿cómo vas a trabajar? Si vas manejando este barco y no tienes un plan de navegación, es un barco a la deriva”, añadió.

Rojo Navarro advirtió que, sin este documento rector, el gobierno de Mazatlán opera sin una visión clara ni metas definidas para el periodo de 2024-2027 en el que Palacios Domínguez estará gobernando el puerto.

“El plan principal es sobre el cual se fija todo lo que vas a hacer, sobre lo que vas a trabajar. Los objetivos que te estás fijando para cubrirlos en 3 años y no lo tenemos, entonces, ¿cómo estás trabajando?”.

El titular del OCM indicó que a pesar de que el Ayuntamiento de Mazatlán ha emitido el plan anual de obras públicas y adquisiciones, no existen mecanismos para el seguimiento ciudadano, impidiendo una evaluación real de su cumplimiento.

“Es un gobierno opaco. No sabemos absolutamente nada. El objetivo de implementar la agenda ciudadana no es que queramos ser protagonistas, sino queremos ser colaboradores con el gobierno para poder implementar estos mecanismos de vigilancia ciudadana”.

De esta forma, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán hace un llamado a una mayor voluntad política, transparencia y un plan de acción público, para así evitar que Mazatlán continúe operando sin rumbo definido.