‘Siempre corremos un riesgo’, dice Secretario de Seguridad de Mazatlán tras asesinato de su antecesor

MAZATLÁN._ Conocedores del peligro al que se enfrentan día a día debido a su desafiante labor, los elementos de la Policía Municipal no reforzarán su seguridad personal después del asesinato del ex Secretario de Seguridad Pública, Simón Malpica el pasado fin de semana; así lo informó el actual titular Jaime Otoniel Barrón.

Otoniel Barrón mencionó que tras el segundo atentado contra algún miembro de la Policía Municipal, los oficiales saben que cuentan con el apoyo de la Secretaría Federal para atender este tipo de situaciones, además de estar siempre preparados.

“Nos mantenemos nosotros atentos para cualquier situación, siempre hay un riesgo, siempre existe un riesgo de que suceda un hecho delictivo, pero por eso nos encontramos de manera coordinada y trabajando muy de la mano con la Secretaría Federal para atender temas de impacto”, dijo Barrón Valdez.

“Es una cuestión que se deriva de una investigación la cual se encuentra reservada por la fiscalía. Es una gran investigación, pero es un riesgo, todos los elementos, siempre lo he dicho, tenemos un riesgo en nuestra labor, siempre corremos un riesgo de sufrir alguna situación, por eso no encontramos preparados”.

“Las recomendaciones siempre han sido las mismas que se dan a todos los elementos. Tener mucho cuidado, estar muy atentos a cualquier situación para evitar recibir alguna situación de impacto”.

Sobre el caso de Malpica, el Secretario contó que se movilizaron de inmediato para atender al funcionario, sin embargo, el daño fue grande y provocó el deceso. En tanto, señaló que no hubo ningún detenido hasta el momento, así como tampoco ningún otro herido durante el incidente del sábado.

“Estamos trabajando en manera coordinada, nos comunicamos de manera inmediata, la atención se le dio muy rápida al funcionario, lamentablemente no llegó al hospital, pero los recorridos se mantienen de manera constante en las zonas de mayor aglomeración de personas, hay bastantes elementos y en lo que son las colonias también, en toda la zona urbana y la rural”.

“No hay una situación de detenido, no hay una situación de seguimiento de ningún vehículo. Entonces hay que estar muy atentos, no generar más de lo que ya pasó, es decir, no hacer más grande la situación cuando se está atendiendo el evento de manera oportuna para no generar un caos innecesario más del que ya se encuentra en el lugar. No tenemos ninguna información de personas lesionadas, solamente el funcionario”.

Recalcó que ante las inquietudes que puedan tener los elementos a raíz de los recientes hechos, ni ellos ni él mismo como titular dejarán de ejercer su labor con firmeza y honestidad.

“No, como les digo, todos los elementos estamos conscientes de que podemos tener alguna situación por la actividad que estemos realizando de seguridad”.

“No, yo tengo la seguridad igual, mi seguridad más que seguridad es un grupo de reacción, yo también patrullo, realizo recorridos con ese grupo, más que como una seguridad personal”.