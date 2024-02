CONCORDIA._ Tras manifestar que cuando la calumnia no tizna mancha, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que siempre ha hecho de su vida una línea recta y lo que estima más importante en su vida es la honestidad. Después de también expresar que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es su hermano, en su mensaje en la inauguración del Acueducto Picachos - Concordia la tarde de este viernes, agregó que se va seguir encontrando con los sinaloenses en los 7 meses que le faltan de su Gobierno, pero no en los tres meses de veda electoral. “Y nos vamos a seguir encontrando porque todavía voy a regresar a Sinaloa, ahora en los próximos tres meses no porque ya viene la veda electoral y no quiero que como se dice en el béisbol, no quiero que me vayan a cepillar, porque ya ven como andan no, andan pero con mucho miedo y enojadísimos” recalcó López Obrador.

“Enojadisimos y con la máxima del hampa, el hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco según la cual la calumnia cuando no mancha tizna, nada más que eso puede aplicar en otros casos cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta, y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”. Aunque no lo mencionó, en los últimos días ha criticado a medios de comunicación que han señalado que presuntamente la delincuencia organizada aportó dinero para sus campañas del 2006 y 2018, así como presuntos actos de conflicto de intereses de sus hijos en obras de su Gobierno, lo cual ha negado. López Obrador también dijo que en México la principal institución de seguridad social que se tiene es la familia que se ayuda mutuamente, cuando le va mal a alguno de sus integrantes acuden a apoyarlo otros, pero no es así en todo el mundo.