En tanto que la señora Fernanda Peña manifestó que este jueves acudió al mismo panteón citado para visitar la tumba de su abuelo Jesús Peña Langarica quien falleció antes de que ella naciera.

“Es una tradición, desde chiquita me traía mi papá, mi familia paterna y ya nos íbamos y nos reuniamos a casa de la abuela paterna, me parece muy importante seguir manteniendo nuestras tradiciones, no olvidar las raíces pues sin uno de ellos no existiéramos y no fuéramos quienes somos, debemos recordarlos aunque ya haya pasado mucho tiempo (de sus fallecimiento)”, añadió Fernanda Peña.