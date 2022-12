Sierra de Sinaloa está tomada por la delincuencia organizada, afirma el MASS

La sierra de Sinaloa, sobre todo en Concordia, está tomada por la delincuencia organizada, afirmó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del movimiento Amplio Social Sinaloense.

El integrante del MASS, se refirió a la declaración de Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, quien dijo que ningún Municipio estaba bajo control de la delincuencia organizada.

Gutiérrez Sánchez precisó que comunidades como la Petaca y Potrerillos en Concordia, están bajo el dominio del crimen organizado y que la tranquilidad o violencia de esos pueblos, dependen enteramente de los grupos delictivos.

“La gente que está allá está bien controlada y la gente que va de aquí ya no puede regresar, ya no puede, ¿por qué? Porque sus propiedades están invadidas inclusive por la misma gente que los sacó, desgraciadamente así es y no hay poder policial que pueda cambiar esto”.





¿Entonces está tranquilo, pero tomado por la delincuencia?

“Sí, ellos controlan”.





El activista sostuvo que la gente ya llegó al punto que no quiere regresar a sus pueblos, sobre todo porque no hay condiciones de seguridad para regresar, y el mismo Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, ha mencionado que es mejor encontrarles vivienda en otro lugar, a que regresen a sus comunidades.

“Yo lo que veo es que la gente desplazada no se quiere regresar a la sierra, el propio Gobernador reconoció que era más fácil darles viviendas aquí (Mazatlán) que regresarlos a su ciudad de origen, desgraciadamente y aunque queramos cerrar los ojos, la delincuencia organizada sigue en toda la sierra occidental en Sinaloa”, lamentó.

“La gente no regresa porque ahí está la delincuencia y yo creo que no ha habido policía que no pueda entrar o controlar, nosotros teníamos mucha probabilidad de que la Guardia Nacional hiciera lo que no ha hecho ninguna policía, pero desgraciadamente no lo han hecho, los grupos delincuenciales siguen en las zonas serranas”, añadió.