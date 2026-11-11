Sigue carencia de personal médico y de enfermería el Hospital Municipal de Mazatlán: Stasam

En el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” sigue la carencia de personal médico y de enfermería y se empieza a sentir nuevamente la escasez de medicamentos, manifestó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Elena Tirado Aguilar.

“El Hospital está bien que se hayan abiertos los quirófanos, muy bien y lo agradezco, muy bonitos, pero para poder echar a andar y poder pedir la licencia, que se ha cuidado para que tenga licencia para funcionar se tiene que armar también el proyecto del personal, del recurso humano, pero si no tienes el recurso humano lo otro no va a funcionar”, expuso.

En entrevista momentos antes de encabezar una reunión privada de integrantes de la dirigencia del Stasam con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la oficina de la Presidencia Municipal, agregó que los quirófanos sí están funcionando, pero para ello se requiere de mucho personal para que no haga falta.

“Ya están funcionando, se hacen cirugías, pero hay escasez de personal, para que se le dé calidad y calidez al paciente siempre debe haber personal de enfermería y médico, les estaba diciendo que había dos médicos dando la consulta donde hay nueve consultorios y movieron a uno, había tres y el resto no estaba porque no hay gente que cubra y se quedan sin consulta, esa era la molestia de los trabajadores hacia conmigo y esa es la exigencia que hacía yo porque no han contratado médico, se ocupa y el que contrataron ya se fue, no aguantó”, advirtió.

Precisó que en la mañana hay cuatro a cinco médicos y en la tarde hay dos, pero cada médico no debe rebasar de 25 a 30 consultas durante su jornada laboral para que sean de calidad y calidez para no equivocarse, dijo.

También expresó que entre procedimientos médicos y cirugías por la falta de personal suficiente se tienen unos 300 casos pendientes de llevarse a cabo.

Dio a conocer que en la reunión de hoy con la Presidenta Municipal fue para ver muchos temas, para empezar jubilaciones, bases sindicales, ver el pliego petitorio en sí para que los acercamientos ya se estén dando porque hay muchos temas que tratar, entre ellas el servicio médico.

“Como que se activa cinco minutos, se acaba la dosis y otra vez volvemos a presionar en pocas palabras, cirugías programadas hay muchísimas, procedimientos, ¿qué quiere decir?, que nada más le van a hacer una toma, una muestra, que a lo mejor son los ojos, es la rodilla, son los hombros, son cirugías que surgen, que se tienen que hacer ya sea de corazón, cateterismo, qué se yo”, asentó.

Tirado Aguilar dijo que sí se han estado arreglando los baños en diferentes áreas que se solicitaron y en el caso de herramientas de trabajo también hacen falta.

Los camiones recolectores siguen igual, desfasándose, el Basurón era un desorden, se tuvo que pedir que se le diera el tratamiento pertinente para aplanar y acondicionar el camino para que los camiones no se hundieran entre el lodo o el suelo blando y pudieran llegar al punto de descarga de basura.