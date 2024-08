Personal del Poder Judicial de la Federación en Mazatlán mantiene el paro de labores indefinido como lucha para que no se lleve a cabo la reforma judicial en el País que plantea el actual Gobierno federal.

“De momento no ha habido acercamiento, todavía no tenemos conocimiento de que haya algún diálogo o algo parecido, pero más allá de todo eso la intención de nuestra manifestación es que no se lleve a cabo el procedimiento de reforma que se pretende”, manifestó el secretario de Tribunal y delegado del Sindicato Renovación de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, José Gastélum Leyva.

“Seguimos en la lucha, hemos recibido muchas manifestaciones de apoyo, se están sumando ya poderes judiciales de otros estados que son los poderes judiciales locales, también se están sumando organizaciones estudiantiles, universidades que de alguna manera ya están comprendiendo la naturaleza y la magnitud de la reforma”.

Frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicadas en el Paseo Olas Altas donde decenas de trabajadores mantienen una manifestación desde la semana anterior, tras la aprobación del proyecto de reforma en comisiones de la Cámara de Diputados el martes, agregó que falta lo más importante que es el proceso de discusión y aprobación ya en el último de los casos.

“Pues desafortunadamente ya pasó el primer filtro por así decirlo, no queremos anticiparnos, pero también hay una gran inquietud por parte de organismo internacionales, hay una gran expectativa, la observación está puesta en México derivado de este proyecto de reforma, países muy importantes que tienen inversiones muy considerables en nuestro México ya están en alerta y consideramos que todos esos son factores muy importantes para definir esta situación”, continuó Gastélum Leyva.

“No creo que sea tal la voluntad tan fuerte de querer llevar a cabo un procedimiento de reforma que sabemos que va a provocar una grave afectación al sistema económico, al sistema financiero, al sistema jurídico de México, es obvio que en un país en donde no se tienen garantías judiciales la inversión se vuelve insegura y por lo tanto los grandes inversionistas no vienen a perder, ellos su negocio es ganar, ganar y ganar y en un sistema jurídico que no les da garantías no es un panorama muy favorable para invertir, por lo tanto confiamos nosotros en que todos esos factores sean decisivos y que al final la reforma no llegue a su fin en los términos en que está propuesta”.

Reiteró que el paro de labores continúa por tiempo indefinido, de momento lejos de desincentivar el movimiento todas las manifestaciones de apoyo que reciben los motivan y el personal sigue en la manifestación ante un clima terrible, con calor (de poco más de 30 grados), sol, sin viento, pero eso no los detiene porque ven con mucho positivismo que otras organizaciones, que otros poderes judiciales se estén sumando a dicho movimiento y cree que todos los poderes judiciales que saben se van a ver afectados se van a sumar a las acciones en contra de la reforma judicial como está planteada.

Pidió que la gente se informe realmente de cuál es el objetivo de la reforma al Poder Judicial.

“Nuestra invitación es a que sepan de qué se trata, primero que nada en México ha existido un sistema de Gobierno tripartito, hay una división de poderes, hay un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial, de acuerdo a sus nominaciones el Legislativo pues es el que legisla, el que hace leyes; el legislativo es el que las ejecuta y el judicial es el que de alguna manera establece el punto de equilibrio entre la normatividad vigente y su ejecutividad, de manera que cuando hay normas que son violatorias de derechos humanos el Poder Judicial las declara inconstitucionales y pierden ejecutividad y esa es la inconformidad más grande que tiene ahorita el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo”, recalcó Gastélum Leyva.

“Se han escuchado muchos comentarios de legisladores y de funcionarios del Ejecutivo que la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) invade una función primordial del Legislativo al declarar inconstitucionales leyes y que con eso legisla, no es exactamente el punto de que la corte esté legislando, la Corte revisa el control de constitucionalidad de las normas, de manera que si una ley viola derechos humanos, esos derechos humanos violados son del pueblo, por lo tanto si la ley se declara inconstitucional al único que se beneficia es al pueblo de México”.