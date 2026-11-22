Tras la violencia desatada en las zonas centro-norte y norte de Sinaloa tras la captura de Fausto Isidro, “El Chapo Isidro”, la tarde noche del pasado viernes en Guasave, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que sigue la realidad tan trágica y el gran reto para los gobernantes.

“Sigue la realidad tan trágica y sigue el gran reto para los gobernantes, y parece que ya por ahí un grupo de la sociedad civil estaba presentando algunas propuestas también que las incluyeran en favorecer verdaderamente la paz”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras en entrevista este domingo.

“Y pues es la situación real que vivimos y por una parte hay que tener fortaleza y perseverancia en nuestra vida, en nuestra misión y oración al Señor y al mismo tiempo esperamos la buena gestión y mejores estrategias de parte de los que nos gobiernan”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la tarde noche del pasado viernes integrantes de grupos especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional implementaron un operativo para detener a Fausto Isidro “N”, “El Chapo Isidro” en Guasave, con lo que se concretó dicha captura del presunto líder del denominado cártel de los Beltrán Leyva o cártel de Guasave.

Sin embargo, dicha captura generó bloqueos carreteros y quemas de vehículos y de establecimientos comerciales tanto en ese municipio como en el de Ahome, entre otros puntos de la entidad.

Como resultado de ese operativo hasta el momento se ha reportado la muerte de 17 civiles y de 4 militares, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades y con lo que se ha difundido de manera pública.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, dijo que la violencia continúa afectando a todos.