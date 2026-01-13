Sigue Mazatlán siendo muy atractivo para el inversionista inmobiliario: Planeación Municipal

Mazatlán sigue siendo muy atractivo para el inversionista inmobiliario, ojalá que este 2026 sea mejor que el 2025 que también fue muy bueno y hay mucha gente interesada en hacer fraccionamientos, algunas torres de departamentos y plazas comerciales, dijo el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal, Julio César Osuna Sandoval.

“Hay mucho interés, ahorita tenemos gracias a Dios mucha gente interesada en hacer fraccionamientos, tenemos más de 20 fraccionamientos esperando para vocacionar, sin embargo, la tramitología es bastante larga, nosotros invitamos a los desarrolladores que tengan todas las documentaciones necesaria para vocacionarlos”, añadió Osuna Sandoval en entrevista.

“Tenemos aproximadamente 20, 25, yo creo que en febrero, marzo iniciamos este año con los fraccionamientos, vamos a tener, cuatro, cinco vocacionamientos y el tema de torres verticales de más de 15 niveles por lo menos en zona costera tenemos dos proyectos que se están trabajando con el desarrollador y con el director Responsable de Obra para que se ingresen lo más pronto posible siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente en el Reglamento vigente de construcción”.

Añadió que en el tema de departamentos de cuatro a cinco noveles es lo que más se tienen en Mazatlán, casa habitación igual, pero sí se ve un crecimiento.

“Sí, sí vemos un crecimiento y esperemos que este año sea mejor que el 2025 que también fue muy bueno, la gente siguió invirtiendo, hay buenos números, obviamente en la zona costera hay menos predios que en el 2018 en adelante que fue el boom inmobiliario, entonces la gente sigue acercándose, sigue habiendo predios un poco más pequeños y la gente está interesada en invertir en Mazatlán, sigue siendo muy atractivo para el inversionista”, reiteró el funcionario municipal en entrevista con personal de medios de comunicación.

También dijo que también hay inversión en plazas comerciales, no en plazas tan grandes, actualmente hay un proyecto que se está trabajando con el desarrollador en la Zona Dorada.

“Es una plaza bastante grande que va a traer o le va ir muy bien a Mazatlán por el tema comercial, es muy similar a la que está enfrente del Hotel El Cid, y tenemos varios (desarrolladores de) proyectos que están interesados en hacer plazas comerciales, sin embargo, hay que esperarlos, hay que ver la normatividad, estamos trabajando por instrucciones de la Presidenta Estrella Palacios que todos cumplan con los cajones de estacionamiento, cumplan con dimensiones, que cumplan con las restricciones”, reiteró Osuna Sandoval.

“Queremos que el desarrollo continúe, pero que continúe fundadamente”.