Sigue Mazatlán siendo muy importante para ser Home Port: Gobernador

Mazatlán sigue siendo candidato muy importante para tener el Home Port, es decir, para que desde aquí puedan abordar y descender los pasajeros de cruceros turísticos y no tener que ir a algún puerto de los Estados Unidos para ello, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Seguimos siendo candidatos muy importantes para tener el Home Port, qué significaría, abordar y bajar de los cruceros y ya le tenemos propuesta de una terminal muy elegante, muy bonita a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), ya tenemos un proyecto en Fonatur”, añadió Rocha Moya.

“Para tener el Home Port no te piden que tengan una terminal especial, pero ya que estamos en eso ya tenemos una propuesta, ya la diseñamos y la tienen Fonatur y seguimos en la candidatura para tener nosotros el Home Port en México, no se podría tener más, estamos entre Puerto Vallarta y nosotros”.

Expresó que de inversión no se requiere nada, nada más lo que tienen que hacer los responsables de las empresas de cruceros es abrir las rutas y la ventanilla para vender aquí los viajes.

“Aquí sería muy importante porque de cualquier otra parte del país o del mundo pueden venir a Mazatlán a tomar el crucero o bajar aquí en Mazatlán y eso supone derrama económica, es importante que podamos no sólo la facilidad de que sinaloenses no vayan a Miami por ejemplo a tomar (el crucero), no, porque no sólo sería eso sino que podrían venir aquí de muchas partes del mundo y genera un flujo turístico importante”.

El Gobernador del estado expresó que se está en eso, no hay plazo para ello, los tienen aquí en la tentación.