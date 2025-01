Siguen Congreso y Gobierno del Estado sin otorgar presupuesto suficiente a Instituto de Protección

A pesar de que han aumentado las amenazas y agresiones contra integrantes de estos dos gremios, el Congreso y el Gobierno del Estado siguen sin incrementar y otorgar el presupuesto suficiente al Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo la directora de este organismo, Jhenny Judith Bernal Arellano.

”Seguimos igual, sin el apoyo, de hecho no nos incrementaron el presupuesto (para el 2025), nosotros solicitamos tres proyectos estratégicos porque no tenemos el personal suficiente, tengo dos capacitadores para todo el estado, tengo cuatro personas para atender a todos los periodistas y a todos los defensores y además me acaban de imponer a un Órgano Interno de Control que necesita mínimamente por ley tres puestos, tres personas para poder operar y no tengo para contratarlos”, añadió Bernal Arellano.

En entrevista la tarde de este jueves en Mazatlán donde encabezó la entrega de apoyos por parte de dicho Instituto a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como chalecos y calcas distintivas y manuales de autoprotección, agregó que para este año no le dieron presupuesto para contratar a ninguna persona más.

”El Instituto también está precarizado”, recalcó.

”El año pasado trabajamos con 12 millones 600 mil pesos aproximadamente y este año quedó en 13 millones, sólo (le aumentaron) el tema de la inflación, no nos aumentaron, las cifras son duras (sobre el incremento a amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas) y a pesar de eso pues desafortunadamente el Estado sinaloense pues parece que lo está pensando en el Instituto y sus periodistas”.

Recalcó que el Estado tiene que hacer los indispensable para que los integrantes de estos dos gremios mejoren sus condiciones y también necesitan un organismo garante, pero bien fortalecido.

”Señores tenemos un sólo vehículo con el que recorremos todo el estado, usamos nuestros vehículos particulares para movernos”, subrayó tras manifestar que quienes no han dado el presupuesto suficiente para dicho Instituto son tanto el Congreso del Estado como el Gobierno del Estado.

”Ambos, de hecho nosotros estuvimos en el Congreso con la doctora Tere Guerra (presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado) pidiéndole por favor que valore estos proyectos que estamos planteando y desafortunadamente pues no tuvimos buena respuesta, estamos pidiendo 5 millones de pesos más, es decir, pasar de 12 a 17 millones de pesos y no hubo respuesta positiva”.