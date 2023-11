MAZATLÁN._ Los grupos delincuenciales siguen operando en los pueblos de la sierra de Sinaloa, por lo que no hay condiciones para que regresen las familias desplazadas, aseguró Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS).

Además, otro de los factores para que los desplazados en Sinaloa no puedan retornar a sus lugares de origen, es la falta de empleo y oportunidades, lo que les hace imposible mantener la economía de las comunidades, señaló.

“Hay pueblos al 50 por ciento o menos, como Pánuco, como Potrerillos, como La Petaca, no hay condiciones para que la gente se regrese, el gobierno quiere que la gente regrese, pero no pone condiciones y la primera condición es la seguridad y la segunda es la inversión pública”, señaló el líder del MASS.

En comunidades del sur del estado, de La Rastra hasta Mazatlán, pasando por Concordia, los grupos delincuenciales siguen operando, advirtió, provocando qué las condiciones no sean propicias para volver.

“Los grupos (delincuenciales) ahí están, no se han venido, la gente no se ha regresado, la gente no quiere regresarse, no hay condiciones, porque uno, no hay seguridad y no hay empleo, no hay oportunidades”, mencionó.

“Sigue llegando desplazamiento hormiga, de La Rastra mucha gente sigue viniendo por la violencia hacia Rosario, tenemos más de 300 familias ahí que no tienen nada, cómo se regresan si allá la delincuencia sigue, siguen operando y acá en Concordia siguen ahí los grupos, la gente no se ha regresado, pero mucha gente se está viniendo por falta de oportunidades”, agregó.

Tras lo declarado por el activista y defensor de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa hace algunos días, sobre la evaluación de condiciones que se debe hacer antes de regresar a los desplazados a sus lugares de origen, Gutiérrez Sánchez afirmó que para activar estos mecanismos de entrada debe existir un censo, el cual apenas se encuentra en proceso.

“Después de ese censo vendrán mecanismos para buscar cuestiones de producción, cuestiones de seguridad, pero no han terminado el censo, necesitamos que el Gobierno, primero se aplique con la seguridad pública y segundo invierta públicamente allá y busque la inversión privada si no la gente no puede regresarse”.

Como grupo que se ha encargado de velar por la seguridad, intereses y Derechos de este sector vulnerable, dijo que se mantendrán pendientes de que al volver no sufran agresiones.