Siguen registrándose hechos de alto impacto en la última semana en Mazatlán

Durante la última semana se siguen registrando hechos de alto impacto en el municipio de Mazatlán, que van desde desapariciones hasta asesinatos con disparos de arma de fuego.

Tan sólo la mañana de este domingo 10 de mayo se registró un ataque a balazos en la Yarda Mazatlán de Comerciantes ubicada al norte de la ciudad, contra dos hombres, que dejó sin vida a uno de ellos en el lugar, mientras que el otro falleció minutos después en un hospital.

De los responsables solamente se dijo que huyeron con rumbo a la Avenida Cristóbal Colón, pero se desconoce la identidad y el paradero de los mismos, de acuerdo con los primeros informes.

Mientras que la noche del lunes 4 del presente mes, tres hombres semidesnudos y con visibles huellas de violencia fueron localizados cuando caminaban por la Carretera Internacional 15 México Nogales, frente a conocido club deportivo ubicado también al norte de la ciudad, en el área del Ejido El Venadillo.

De acuerdo con reporte de autoridades, se trata de tres funcionarios públicos o Servidores de la Nación que estaban desaparecidos desde el sábado 2 de mayo en la sindicatura de El Recodo.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestaron el miércoles que tras su localización, dichas personas fueron trasladadas a la Ciudad de México y este caso es investigado por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, días después el Delegado del Bienestar en la entidad manifestó públicamente que esas tres personas no eran funcionarios federales ni de los programas federales del Bienestar, pero ninguna autoridad ha precisado mayor información al respecto.