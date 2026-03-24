Sin aglomeraciones, acuden por licencias permanentes en Mazatlán: Vialidad y Transportes

La oportunidad de hacer un pago único por 2 mil 323 pesos para obtener la licencia permanente de conducir en Mazatlán es aprovechado por usuarios en la oficina de Vialidad y Transporte.

Sobre la expedición de la nueva licencia permanente, ha tenido buena aceptación más no ha generado grandes filas, como cuando hay promociones de descuentos.

Lo anterior lo confirmó el encargado de la oficina de Vialidad y Transportes de Mazatlán Juan de Dios Mendoza, quien estimó en 60 las personas que acudieron a solicitarla en el primer día.

“Hemos tenido una buena aceptación. El primer día martes tuvimos 61 licencias permanentes. El día miércoles tuvimos 115, el día jueves tuvimos 130 y el viernes más de 100 personas se atendieron y ayer lunes la cifra fue similar”.

Se dirigió a quienes aún no han realizado el trámite de solicitud por contar con licencias ya vencidas para comentar que todavía hay tiempo para acercarse hasta el día 30 de junio de 2026.

Mientras tanto, estimó que la demanda ciudadana por el nuevo modelo de licencias para conducir va a crecer conforme pase la segunda semana.

”Hay un crecimiento en los trámites y la verdad que ha sido una gran aceptación de la sociedad tremenda, ¿no? Porque este es un logro histórico, es algo histórico gracias al Gobernador Rubén Ocholla y que nos da esas facilidades para no estar cada cada vez cada año haciendo estos trámites”.

Recordó el costo de los 2 mil 323 pesos que deben desembolsar los usuarios domésticos con residencia en Sinaloa y con trámite pendiente de renovación.

“Para quienes aún no tramitan su nueva credencial para conducir el costo es de 2 mil 323 pesos. Sí, por tiempo indeterminado, indefinido, así es la licencia permanente. Acérquense a realizar el proceso”.

Pero el beneficio anunciado también incluye a quienes por extravió o robo se podrá solicitar una reposición mañana o dentro de cinco o 10 años, esa reposición con un costo de mil 161 pesos.

Pero en que tanto tiempo se aplicará la promoción para obtener una licencia de por vida, va a durar el hasta el día 30 de junio, por lo pronto.

”El día 30 de junio es la oportunidad que tenemos los mazatlecos para obtener la licencia porque podría autorizarse después de esa fecha en otra localidad”.

Dijo que esté sábado también se abrirán las oficinas para prestar el servicio para quienes no puedan hacerlo durante la semana.

”Ahorita vamos a trabajar este sábado y el próximo sábado y estaríamos de las 8 a las 3 de la tarde”.

En cuanto a las revisiones al sector transportista de la ciudad, previo a la Semana Santa, dijo que la gran mayoría está cumpliendo con los lineamientos para brindar en mejor estado y seguro el servicio de traslado, no solo a los turistas, sino a los locales.