Sin agua se reportan más de 10 colonias de la zona noroeste de Mazatlán

Con un llamado de urgencia los vecinos de las colonias Praderas Doradas, Mañanitas, Presas del Valle, Jaripillo, Valles del Ejido, Villa Florida, Francisco Villa y Hacienda del Seminario, solicitaron a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán restablezcan el servicio de manera normal, así como les llega el cobro sin descuento alguno.

Las decenas de quejas se multiplicaron, también en redes sociales a manera de presión porque han llamado a la Junta para preguntar y poner la queja y no les han resuelto la falta del líquido.

La ama de casa Rosa Elena Carrillo, cuestionó que ya se le está haciendo costumbre a la Jumapam dejarles sin agua: “Pero a los hoteles no les falla el agua, como a nosotros que nos dejan sin ella”.

Habitantes de presas del Valle, Maty Ayala de Valles del Ejido, dieron la misma queja, al igual que Olga Martínez de la Francisco Villa y Jessica González de Hacienda del Seminario, quienes coincidieron que tampoco les llega el agua a sus casas y tiene varios días así: “Tampoco no hay en la colonia. Están reduciendo y cerrando el consumo de agua. Pero nos deben avisar como mínimo”.

Pidieron que les avisen cuando vayan a reducir el servicio porque les toma de sorpresa y se quedan sin agua.

También están solicitando que les manden pipas para tandear porque entienden que pueda escasear el agua en la actual temporada cuando llega mucho visitantes a los hoteles o casas de familiares, pero no debe fallar, ya sea que salga en las llaves o les llenen tambos para quienes no cuentan con cisternas o tinacos.