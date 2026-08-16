Sin alianza será complicado derrotar a Morena en 2027: Paloma Sánchez

La conformación de una alianza amplia entre los partidos de oposición y la ciudadanía será indispensable para competir contra Morena en las elecciones de 2027, consideró la Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos.

Sánchez Ramos reconoció que el escenario electoral será complicado para la oposición si sus partidos deciden participar por separado, por lo que llamó al PRI, Partido Acción Nacional, Partido Sinaloense y otras fuerzas políticas a privilegiar los acuerdos y seleccionar a los perfiles con mayores posibilidades de obtener el respaldo ciudadano.

“Yo lo veo complicado (ir sin alianza rumbo al 2027) y quien venga a decir que no, está mintiendo. Ya no hay normalidad democrática”, comentó.

La legisladora sostuvo que la oposición debe prepararse no solamente para competir por la gubernatura de Sinaloa, sino también por las presidencias municipales, las diputaciones locales y los espacios correspondientes al Congreso de la Unión.

En este sentido, señaló que en Mazatlán y en el resto del estado existen ciudadanos y representantes de diferentes partidos que podrían participar en el próximo proceso electoral, por lo que insistió en que las candidaturas deberán definirse después de concretar una alianza.

“Hay grandes ciudadanos aquí en Mazatlán y en el estado que pueden dar la batalla. Lo importante es ir con los más fuertes para ganar, porque no es solamente la gubernatura, son los municipios y el Congreso federal”, expresó.

La Senadora afirmó que actualmente no existen condiciones de “normalidad democrática” y anticipó que cualquier resultado favorable para la oposición podría terminar en los tribunales electorales.

También acusó a Morena de haber involucrado al crimen organizado en el proceso electoral de 2021, por lo que ante este escenario, consideró necesario que los partidos opositores presenten un bloque unido y cuenten con una estructura capaz de defender los resultados.

“Si ganamos la elección, se va a ir hasta los tribunales, y los tribunales electorales ya tampoco están del lado de la verdad. Ustedes ya vieron lo que pasó en 2021, cómo ellos involucraron al crimen organizado en la elección, por eso necesitamos ir fuertes y unidos”, manifestó.

Sánchez Ramos sostuvo que la elección de 2027 representará una oportunidad para cambiar el rumbo político de Sinaloa y recuperar contrapesos en los distintos niveles de gobierno.

Pide priorizar los problemas de Sinaloa

Respecto a las menciones de su nombre como posible candidata, la legisladora consideró que la discusión electoral se adelantó y ha desplazado la atención de los problemas que actualmente enfrenta la entidad, asegurando que esperará los tiempos establecidos por la ley y las decisiones del PRI antes de definir si buscará alguna candidatura.

“Yo sé que se menciona mucho mi nombre. Creo que se adelantaron los tiempos de 2027 justamente para dejar de hablar de lo que verdaderamente importa en Sinaloa. Yo esperaré los tiempos del partido”, declaró.

Aunque no descartó participar en el próximo proceso electoral, afirmó que no realizará actos anticipados ni replicará las prácticas que ha cuestionado a Morena.

“No lo descarto, solamente espero los tiempos oficiales, porque no puedo criticar a Morena y hacer lo mismo que están haciendo, que no respetan la ley. Siempre voy a respetar la voz de mi partido”, señaló.

Respaldaría al perfil elegido por la alianza

Sánchez Ramos explicó que el primer paso debe ser alcanzar un acuerdo entre las fuerzas opositoras y, posteriormente, permitir que cada partido presente a sus posibles candidatos.

De esta forma, afirmó que tanto el PAN como el PAS cuentan con perfiles que podrían participar por la gubernatura, por lo que se pronunció a favor de respaldar a la persona que tenga mayores posibilidades de encabezar una eventual alianza.

Asimismo, recordó que el PRI nacional la designó, junto con el diputado federal Mario Zamora Gastélum, como parte de los perfiles encargados de defender políticamente a Sinaloa.

“Si vamos con mi compañero Mario Zamora, yo lo voy a apoyar al máximo. Si en el PAN van con un gran cuadro, también lo voy a apoyar al máximo. Lo importante es sumar los esfuerzos de todos”, aseguró.

Finalmente, Sánchez Ramos advirtió que competir por separado significaría reducir las posibilidades de generar una alternativa política en la entidad.

“Es terrible ver cómo, si no vamos juntos, es como si estuviéramos quitándole una oportunidad a Sinaloa. El 2027 es la oportunidad para que se vayan los malos políticos de Morena y exista una nueva oportunidad para los ciudadanos”, puntualizó.