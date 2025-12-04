Sin alianzas y con trabajo de campo busca el PAN reconectar con Mazatlán

Con un modelo más cercano a la ciudadanía, énfasis en la transparencia, participación social y el trabajo directo en las colonias, el Partido Acción Nacional en Mazatlán busca recuperar la confianza de militantes y simpatizantes que en años recientes se habían mantenido al margen.

Así lo dio a conocer la dirigente del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, quien destacó que uno de los ejes centrales de su estrategia, es la decisión de competir sin alianzas rumbo al proceso electoral 2027, punto que ha despertado el interés de panistas tradicionales y de ciudadanos que ven en esta postura un regreso a los principios originales del partido.

Vega Olivas señaló que esta determinación ha reactivado la vida interna del partido y ha impulsado a más personas a acercarse por iniciativa propia para afiliarse, así como el trabajar en la búsqueda de candidatos ciudadanos.

“Siento que todavía no ha permeado en qué consiste el relanzamiento del partido y uno de los puntos clave es que no iremos en alianza con otros partidos, pues eso era muy mal visto por muchos simpatizantes y militantes”, comentó.

“El acercamiento ciudadano no solo tiene que ver con atender problemáticas, también invitarlos a militar en el PAN”, agregó.

La dirigente del PAN en el puerto destacó que otro punto clave del relanzamiento del partido, es la transformación de los métodos de selección interna, señalando que prácticas como la designación directa, dañan la credibilidad y restan legitimidad.

Por tal motivo, se plantea avanzar hacia modelos democráticos más abiertos, con participación tanto de militantes como de ciudadanos, ya que la intención es que los futuros candidatos del PAN se elijan mediante procesos transparentes que fortalezcan la vida interna y envíen un mensaje claro de apertura.

“Buscamos candidatos ciudadanos que sean honestos, bien vistos y con una imagen probada. La ciudadanía evalúa tanto al partido como al candidato que se presenta en la boleta”, declaró.

“La gente quiere perfiles capaces de gobernar, con experiencia comprobada aunque no sea necesariamente política y eso es lo que estamos procurando como partido”, añadió.

En materia territorial, Vegas Olivas comentó que ninguna estrategia política puede basarse solamente en redes sociales o en la presencia mediática, por lo que la prioridad será volver a caminar las colonias, escuchar de primera mano las necesidades y atender los problemas cotidianos que afectan a las familias.

Además, destacó que la ciudadanía necesita sentir la cercanía de quien aspira a representarles, y que la campaña de tierra es fundamental para ganar una próxima elección.

En este sentido, el partido impulsará un contacto directo con los vecinos para recibir reportes, acompañarlos en gestiones y construir denuncias ciudadanas sobre problemas que la autoridad municipal no está resolviendo.

Vega Olivas comentó que la intención de Acción Nacional es mantener presencia constante en las zonas donde persisten rezagos y, a la par, fortalecen la relación con la base panista.

A través de este relanzamiento, el PAN en Mazatlán busca reposicionarse como una opción confiable, con métodos más democráticos y una estrategia que prioriza el diálogo, la cercanía y el involucramiento directo con la gente.

“Acción Nacional entendió que designar candidatos mediante el llamado ‘dedazo’ no beneficia nuestra imagen; necesitamos procesos democráticos, abiertos y transparentes. Queremos que la apertura no se limite a la militancia, sino que incluya a la ciudadanía en la elección del candidato del PAN”, puntualizó.