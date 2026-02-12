Sin confirmar asistencia del Gobernador para desfile de Carnaval de Mazatlán; se prioriza operativo de seguridad

La asistencia del Gobernador Rubén Rocha Moya al desfile del Carnaval de Mazatlán aún no está confirmada, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien expresó que el Mandatario estatal se encuentra concentrado en los preparativos logísticos y en la coordinación del operativo de seguridad para garantizar que la fiesta se desarrolle con orden y tranquilidad.

La Alcaldesa señaló que recientemente participó en una reunión en Culiacán, junto al Gabinete estatal y mandos de seguridad, donde se revisaron los detalles del dispositivo especial que se implementará durante los días de mayor afluencia.

“La verdad es que no tenemos esa información todavía (si el Gobernador asistirá al desfile (de Carnaval), él está muy ocupado en cuanto a todos los temas de logística y el operativo de seguridad”, comentó.

“El día de ayer estuve invitada a una reunión en Culiacán y toda la temática fue respecto a eso. Estamos muy ocupados en todos los detalles que tienen que ver con que la fiesta se realice con la mayor tranquilidad y para que los mazatlecos se vean beneficiados”, agregó.

Asimismo, informó que este jueves se realizó un operativo de supervisión en Olas Altas con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, ante la expectativa de una alta asistencia derivada de la ocupación hotelera y la venta de boletos para esta zona del puerto.

“El día de hoy también tuvimos un operativo en Olas Altas y estamos pendientes de todos los detalles porque se diseña, de acuerdo con el número de visitantes que estemos esperando y de acuerdo con las proyecciones de ocupación hotelera y venta de boletos de los eventos, donde se espera muchísima gente”, dijo.

“Eso es lo que nos mantiene ocupados sin descuidar las colonias y la zona rural, que es algo que también es importante destacar que estamos cuidando para que este carnaval se lleve de la mejor manera”, añadió.

Palacios Domínguez detalló que este plan contempla tres anillos de seguridad, uno en la zona de eventos, otra en las colonias aledañas y un tercero en los accesos carreteros de la ciudad, reforzando vigilancia en las rutas Mazatlán-Culiacán, Mazatlán-Durango y Mazatlán-Nayarit.

En este sentido, agradeció el respaldo de los gobiernos federal y estatal, al señalar que el objetivo común es brindar condiciones seguras para visitantes y mazatlecos durante el Carnaval de Mazatlán.