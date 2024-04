MAZATLÁN._ A tan solo una semana de dar inicio a las actividades de la Semana Internacional de la Moto 2024, que se realizará en el puerto del 2 al 4 de mayo, los organizadores del evento no han terminado de decidir si el tradicional desfile del sábado, se llevará o no a cabo.

El motivo por el que se encuentran analizando la posibilidad de romper con algo que se ha hecho costumbre tanto en la comunidad biker, así como en el público local, nacional y extranjero que año con año acude al malecón a disfrutar en familia, es principalmente el descontrol que se genera por conductores de otro tipo de vehículos que se anexan al contingente rompiendo la armonía del mismo, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ellos hablaban algo así del desorden que ya se los explicaba, que se les meten racers, se les meten pulmonías, se les meten vehículos y se hace una especie de descontrol, ¿con quienes? con la propia gente que se dedica a este tema de las motos”, mencionó.

“Hay gente que dice ‘no voy a llevar una moto, pero voy a llevar un racer o voy a llevar una cuatrimoto’, no es que hayan dicho que no, a mí no me dijeron un no definitivo, que estaban valorando esa parte”, dijo.

González Zataráin comentó que bajo su apreciación, cabría la posibilidad de realizar algo más controlado e incluso se ofreció a colaborar para mantener el orden, sobre todo en el tema de ser más estrictos, ayudarles en eso y estamos dispuestos a hacerlo.

“Nosotros los estamos convocando a que si hagan el desfile, si queremos, yo en lo particular si, la gente lo quiere, lo pide, pero además de eso es algo vistoso, pero ellos ahí van a determinar, no quiero yo interferir en sus decisiones, ellos van a tomar su decisión como comité organizador”, comentó.

“Nosotros nunca los empujamos a decirles hagan o no hagan conciertos, ellos se organizan, nosotros coadyuvamos y les proporcionamos permisos, les damos todo el tema de seguridad, de tránsito, pero ya el que hagan es de ellos”.

El Primer Edil también informó que el comité de organización de la Semana Internacional de la Moto tuvo asamblea este miércoles 24 de abril, esto con el fin de llegar a un acuerdo y tomar decisiones al respecto, sin embargo hasta el momento no se ha notificado al Gobierno Municipal sobre lo que se decidió, pero reiteró que por parte del Municipio esperaban que este desfile icónico no se cancelara y le permitiera a los participantes vivir esta experiencia.

Buscó el Récord Guiness en 2017

En el año 2017, en la edición 21 de la Legendaria Semana de la Moto, Mazatlán esperaba recibir alrededor de 20 mil motociclistas y con esto romper el Récord Guiness en el desfile del sábado por el Malecón teniendo como testigo a 22 mil asistentes.

Se realizó el registro de los jinetes de estos caballos de acero desde un día antes de iniciar las actividades, pero al final solo se logró contar con la participación de 15 mil 717 motociclistas.

La hazaña de romper esta marca desde la zona costera del puerto fue documentada por el canal National Geographic.