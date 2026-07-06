Sin contratiempos, concentración de personas en Mazatlán tras partido de México contra Inglaterra: Ríos Pérez

La concentración de personas en el paseo costero de Mazatlán tras el partido entre México contra Inglaterra transcurrió sin contratiempos y para ello se diseñó previamente un operativo de seguridad, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Mosiés Ríos Pérez.

“Teníamos listo el operativo, la verdad es que yo estuve hablando ya tarde con el Secretario de Seguridad para tenerlo listo, pero nosotros sabemos que la forma en que se puede desbordar es cuando tenemos triunfo, aún así la gente que estaba la estuvimos monitoreando, ya estaban ahí, hicieron una divertida estancia, pero no hubo ningún tipo de contratiempo”, añadió.

“Finalmente no hubo tanta gente, este partido la gente lo disfrutó en casa, todas las casas estaban con tele prendida y seguramente todos estábamos esperando un triunfo para salir a celebrarlo, no se dio, pero sí celebramos que el equipo dio todo lo que tenía que dar y dio un excelente partido”.

Reiteró que el operativo de seguridad estaba previamente diseñado independientemente del resultado.

“El que no se haya desbordado tiene que ver con que no ganó la selección”, expresó sobre la concentración de aficionados y personas en las Letras de Mazatlán y en otros puntos como el Paseo Olas Altas tras el triunfo de la selección de Inglaterra 3 a 2 sobre la de México, para pasar a cuartos de final del Mundial 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.