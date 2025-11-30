Sin detenidos por explosivo en el Centro de Seguridad Ciudadana, confirma Gobernador

MAZATLÁN._ Aún no hay personas detenidas por el ataque con un artefacto explosivo artesanal en el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya

Las investigaciones sobre el caso las realiza la Fiscalía General del Estado, dijo.

“Sí estamos cuidándolo (a Mazatlán), cada hecho que ocurre nosotros inmediatamente lo recreamos, inmediatamente tomamos medidas, ya tenemos aquí, hay medidas de remediación que tenemos que tomar, pero también nos enseña el hecho de lo que debemos de hacer”, dijo este domingo en Mazatlán.

“Lamentablemente ya se han reproducido muchos hechos, fue artesanal (el explosivo que detonó en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana), pero de todas maneras tenemos los drones que ya los traemos, entonces ya hay un operativo especial para eso, nos estamos preparando”.

Como se informó en su momento, el pasado jueves detonó un artefacto explosivo de fabricación casera en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, que dejó cuatro vehículos con daños fuertes y otros más con daños en los cristales.

El Gobernador del Estado precisó que por estos hechos no se ha detenido a ninguna persona como probable responsable.

“No hay detenidos, no tenemos tampoco heridos, tenemos dos, tres carros, aunque dos son institucionales y uno es particular y la Presidenta ya está ayudándole”, continuó.

“Ya en materia de investigación le tengo que preguntar a la Fiscalía porque son los que saben qué es lo que están haciendo, esos son los que llevan el proceso”.

Rocha Moya también expresó que en Mazatlán ya se tiene reforzada la seguridad, pero no llegarán más elementos porque con los que se tienen actualmente son suficientes.

“Hace 15 días se mandaron 600 soldados más aquí, nada más que regularmente no se aprecian porque están distribuidos, pero tenemos reforzado Mazatlán”.