Sin fechas definidas, Morena mantiene revisión de expedientes rumbo a la coordinación en Sinaloa

El proceso interno de Morena para designar a la persona que coordinará la Defensa de la Transformación en Sinaloa continúa en la etapa de revisión de expedientes y, hasta el momento, no existen fechas definidas para dar a conocer a los seis aspirantes que pasarán a la encuesta ni para nombrar al perfil ganador, informó Graciela Domínguez Nava.

La aspirante a esta coordinación señaló en rueda de prensa que la Comisión Nacional de Elecciones es la única instancia facultada para informar sobre el avance del proceso, por lo que llamó a no especular ni dejarse llevar por encuestas difundidas en redes sociales o mediante llamadas telefónicas.

“El proceso interno de Morena avanza conforme a la convocatoria. Aún no hay fechas para conocer quiénes serán los seis aspirantes ni para definir a la persona coordinadora en Sinaloa, están en el proceso de revisión de los expedientes de cada uno de los que hemos solicitado ser aspirantes a la coordinación”, comentó.

“Hay un compromiso de Morena de hacer una revisión muy precisa para que haya mayor certeza de los perfiles”, agregó.

La aspirante recordó que la convocatoria establece que únicamente seis personas serán seleccionadas para participar en una encuesta domiciliaria, mecanismo que definirá a quién encabezará la coordinación de la Defensa de la Transformación en el Estado.

En este sentido, aseguró que esa medición será aplicada casa por casa, por lo que insistió en que cualquier encuesta telefónica o publicada en plataformas digitales no forma parte del procedimiento oficial del partido.

Expresó que Morena mantiene la revisión de los expedientes de los aspirantes registrados en las 17 entidades donde habrá proceso interno, una labor que, dijo, requiere tiempo debido a que no solo se evalúa la popularidad de los perfiles, sino también su trayectoria.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la dirigencia nacional, dicho análisis contempla el apoyo de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía para brindar mayor certeza sobre quienes podrán participar en la etapa final.

“Morena quiere que los perfiles que lleguen a la encuesta tengan la confianza de la gente y que eso esté respaldado por la revisión de su trayectoria”, declaró.

De tal forma que comentó que el único plazo establecido en la convocatoria fija como fecha límite el 31 de diciembre para concluir el proceso, aunque la definición podría darse antes si así lo determina la Comisión Nacional de Elecciones.



No habrá pausa en los recorridos

En lo que respecta a la posibilidad de una veda interna, Domínguez Nava aclaró que la convocatoria no contempla suspender las actividades de los aspirantes, sino únicamente establece que los recorridos y reuniones deben realizarse bajo principios de austeridad y sin actos ostentosos.

Además, explicó que, mientras no existan nuevas instrucciones de la dirigencia nacional, continuará participando en asambleas informativas y recorriendo el territorio para difundir los avances de la Cuarta Transformación.

“Nos pidieron seguir haciendo trabajo territorial. Morena es un movimiento y esa organización con la gente debe mantenerse todos los días”, comentó.

La Diputada federal con licencia aseguró que durante sus visitas a municipios del sur de Sinaloa ha encontrado respaldo ciudadano, resultado del trabajo que ha realizado desde que fue electa en 2024, por lo que continuará con reuniones vecinales y visitas casa por casa.

Asimismo, reiteró que su participación en el proceso responde al interés de profundizar las políticas de la Cuarta Transformación, fortalecer sectores como la agricultura, la pesca y la ganadería, además de consolidar el combate a la corrupción y mantener gobiernos cercanos a la ciudadanía.

“En el sur de Sinaloa hemos constatado que la gente sigue confiando en nosotros. Desde que fuimos electos en 2024 asumimos el compromiso de regresar al distrito, mantener el contacto con la ciudadanía y hoy ese respaldo se sigue manifestando”, dijo.

Domínguez Nava pidió esperar los tiempos oficiales del partido y evitar caer en especulaciones sobre encuestas o resultados anticipados, al insistir en que la definición de la coordinación estatal dependerá exclusivamente del procedimiento establecido por Morena.

“Participamos en este proceso porque queremos profundizar la transformación y continuar desmantelando las políticas neoliberales que durante décadas afectaron a sectores fundamentales”, puntualizó.