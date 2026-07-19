$!Sin festejos mundialistas; Las Letras de Mazatlán vuelven a ser escenario del turismo

El ambiente mundialista que durante varias semanas se apoderó del parador turístico de Las Letras de Mazatlán culminó este domingo sin festejos ni concentraciones masivas de aficionados, pese a que la final del Mundial 2026 mantuvo la atención de miles de seguidores de este deporte en el puerto.

Mientras la selección de España se proclamó campeona del Mundial 2026 al vencer 1-0 a su similar de Argentina en tiempos extra, el emblemático espacio ubicado sobre el malecón mostró una imagen distinta a la observada durante los encuentros de la Selección Mexicana en esta justa del balompié.

A diferencia de lo ocurrido durante la participación del representativo nacional, cuando decenas e incluso cientos de aficionados se congregaban en el lugar para festejar cada avance del Tricolor, el cierre de la justa mundialista no provocó concentraciones masivas ni manifestaciones espontáneas de entusiasmo entre la población local.

Durante los encuentros de México, especialmente en las fases más importantes del torneo, Las Letras de Mazatlán se consolidaron como un punto de reunión para quienes buscaban compartir la emoción del Mundial, pues tras los los triunfos del equipo nacional era común observar a familias, grupos de amigos y automovilistas llegar al lugar con banderas, camisetas y distintivos mexicanos para celebrar frente al mar.

Sin embargo, el escenario fue muy distinto este domingo, pues aunque la final entre España y Argentina atrajo la atención de los seguidores del futbol, una vez concluido el encuentro no se registraron caravanas vehiculares, reuniones multitudinarias ni expresiones colectivas de celebración en Las Letras.