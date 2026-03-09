$!Sin grandes ventas pasan la Cuaresma pescaderías de Mazatlán

Pese a que la Cuaresma suele ser una fecha importante para el consumo de alimentos con pescado o marisco, en las pescaderías del mercado Miguel Hidalgo de la Colonia Benito Juárez, reportan bajas ventas de producto en las primeras semanas; una situación que no se esperaban. Daniela Ramírez, trabajadora de pescadería ‘La Estrella’, comentó a Noroeste que las ventas se mantienen por debajo a lo obtenido el año pasado. Sin embargo, aún mantienen un poco de fe en que puedan remontar las cifras justo antes de iniciar la Semana Santa.







“La verdad, sí ha bajado bastante a comparación de otros años, cada año es menos. No sabemos a qué se debe, pero sí esperábamos un repunte de ventas en estas fechas; la verdad que nos ha bajado muchísimo, un 50 por ciento es muy considerable creo yo”, dijo Daniela Ramírez. “Nada ha repuntado. Y es algo que nos tiene preocupados a todos porque nosotros como comerciantes de pescado son las fechas que más esperamos. Ya hemos perdido las esperanzas de que suban; pero bueno, tenemos un poquito de fe que tal vez para esas fechas aumenten por las vacaciones, ya que caen muchos turistas y esperemos que así sea”.





