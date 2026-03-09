$!Sin grandes ventas pasan la Cuaresma pescaderías de Mazatlán

Pese a que la Cuaresma suele ser una fecha importante para el consumo de alimentos con pescado o marisco, en las pescaderías del mercado Miguel Hidalgo de la Colonia Benito Juárez, reportan bajas ventas de producto en las primeras semanas; una situación que no se esperaban.
Daniela Ramírez, trabajadora de pescadería ‘La Estrella’, comentó a Noroeste que las ventas se mantienen por debajo a lo obtenido el año pasado. Sin embargo, aún mantienen un poco de fe en que puedan remontar las cifras justo antes de iniciar la Semana Santa.
“La verdad, sí ha bajado bastante a comparación de otros años, cada año es menos. No sabemos a qué se debe, pero sí esperábamos un repunte de ventas en estas fechas; la verdad que nos ha bajado muchísimo, un 50 por ciento es muy considerable creo yo”, dijo Daniela Ramírez.
“Nada ha repuntado. Y es algo que nos tiene preocupados a todos porque nosotros como comerciantes de pescado son las fechas que más esperamos. Ya hemos perdido las esperanzas de que suban; pero bueno, tenemos un poquito de fe que tal vez para esas fechas aumenten por las vacaciones, ya que caen muchos turistas y esperemos que así sea”.
Indicó que en estos momentos las pescaderías de la Juárez cuentan con todo tipo de producto para la ocasión, pues se puede encontrar pescado para caldo, para freír y el pargo y la sierra para el ceviche, que es de los más solicitados por los visitantes en estas fechas.
Asimismo, contaron que manejan precios accesibles en su variedad pese a que no habido grandes ventas, destacando montos desde 120 a 130 pesos la pieza de pescado, además de producto marítimo con mejor calidad que tienen precios entre 180 o 190 pesos o venta por kilo ya cercenado.