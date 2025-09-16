Sin incidentes festejaron 15 mil personas en Mazatlán el Grito de Independencia

El coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Oscar Osuna Tirado, informó que los festejos patrios en el Centro de la ciudad concluyeron sin incidentes que lamentar.

El coordinador operativo, dijo que fue hasta las 2:00 horas, al mismo tiempo que empezaron las lluvias, cuando terminó el concierto musical de Mi banda El Mexicano.

”Afortunadamente no tuvimos incidencia el día del Grito, tuvimos un evento familiar, muy lleno obviamente hubo mucha afluencia familiar y turistas que también disfrutaron tanto del Grito como del concierto que hasta que terminó dejó de bailar. Tuvimos aproximadamente unas 15 mil personas no solo en la zona del Grito en la Plazuela República sino en los alrededores, en la verbena, la plaza principal. La gente confió y salió”, resumió en su reporte.

Agregó que el cerco operativo de seguridad de mil 590 elementos de las diferentes corporaciones fue levantado hasta las 4:00 horas de este martes sin reporte alguno.