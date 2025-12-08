‘Sin incidentes mayores’, reporta Capitanía de Puerto de Mazatlán ante el regreso de barcos camaroneros por periodo vacacional

Con la próxima temporada vacacional decembrina, en la Capitanía de Puerto de Mazatlán ya preparan el terreno para el regreso de algunas embarcaciones pesqueras este mes, las cuales no han reportado ninguna intendencia mayor o daño importante durante sus travesías.

Podría ser después del 20 de diciembre cuando alguna de las 178 embarcaciones que hoy están en altamar decida volver para pasar Navidad y Año Nuevo con la familia, aunque hay otras que se quedan si contemplan buena pesca, indicó el Capitán de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela.

“Hasta ahorita estamos bien, sin ningún reporte extraordinario en la Capitanía. Entran por diferentes situaciones logísticas, quizás mantenimientos menores, pero hasta ahorita no hemos tenido afortunadamente ningún incidente mayor y esperemos que así siga todo. Tenemos 178 ahorita en la mar”, indicó Barreiro Varela.

“Después del 20 es cuando creemos que van a acercarse (a puerto), aprovechar para dar mantenimiento, avituallarse y ahí pasan las fiestas. Pero esa es una suposición mía, cada unidad tendrá sus diferentes pensamientos, o a lo mejor en ese momento está buena la pesca y dicen, no, pues nos aguantamos aquí. Así ocurre en ocasiones”.

En cuanto a la fecha de un posible regreso a mar abierto, mencionó que éste dependerá de situaciones en torno al estado de la pesca, la situación logística y el personal con el que cuenten.

Por su parte, autoridades marítimas se mantendrán alertas para garantizar la seguridad en los muelles y altamar durante las vacaciones.

“El periodo vacacional inicia a partir del 19 (de diciembre) y ahí vamos a estar muy al pendientes, tanto la región Naval con el ENSAR, el grupo de Búsqueda y Rescate, como también el Escuadrón Acuático, apoyándonos siempre a la Capitanía de Puerto y también la comunidad marítima. Acá solo tenemos dos embarcaciones; entonces, con las dos estaremos apoyando y acudiendo a donde haya que acudir”.



Harán campaña sobre seguridad en embarcaciones

El Capitán de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela agregó que durante este mes buscarán reforzar la concientización sobre las medidas de seguridad, el mantenimiento y la navegación de las embarcaciones, a través de folletos/trípticos donde se proporcione toda la información al respecto.

“Vamos a repartir a todos los yates y veleros particulares, sobre todo, un tríptico en donde vienen todas las medidas de seguridad y se les recuerda que ellos son los responsables de su barco. Entonces, al decir responsables, ellos saben que por medio de la gente que contraten, hay que checar el estado de la maquinaria, el estado del barco en general y la navegación que hagan”.

“Estaremos muy al pendiente ahí en las Marinas, en la Marina del Cid, en la Marina Mazatlán, en la Marina del Sol, para que todos los yates y veleros cumplan con las disposiciones que hay, como son regresar al ocaso; al cruzar la escollera, bajarle al volumen para que no moleste a otros turistas, y la velocidad, sobre todo, de las motos acuáticas. Es lo que vamos a hacer”.