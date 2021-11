Sin la presencia de ‘El Químico’, ocho de 12 regidores nombran al nuevo Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor de Mazatlán

Seis horas después de que el Alcalde declaró haber designado a funcionarios interinos como titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor, ocho de 12 regidores propusieron y tomaron protesta a otros funcionarios para los mismos cargos.

Esta situación ocurrió en lo que los ediles denominaron la segunda sesión extraordinaria de Cabildo, con la ausencia del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y la Síndica Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, así como la de cuatro regidores.

Los nuevos funcionarios son Rafael Mendoza Zataráin, como Secretario del Ayuntamiento; Felipe Alberto Parada Valdivia, como Tesorero Municipal, y Santos Guillermo Aguirre López, como Oficial Mayor.

A las 10:00 horas de este 3 de noviembre, el Presidente Municipal anunció que de manera interina designó al anterior director de Ingresos, Javier Enríquez Bastidas, como Tesorero Municipal interino.

De los otros dos funcionarios, dijo que los haría llegar mediante un boletín.

Sin embargo, ocho regidores del PAS, Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI, citaron a las 16:00 horas de este miércoles a lo que denominaron la segunda sesión extraordinaria de Cabildo, ya que ellos dijeron que el Alcalde declaró ilegalmente de manera permanente la primera sesión extraordinaria del lunes, pero ellos la continuaron y agotaron ese mismo día.

En la sesión de esta tarde, la coordinadora de la Comisión de Gobernación del Cabildo, América Conthia Carrasco Valenzuela, recordó que se convocó a la misma a todos los 12 regidores que integran el Cabildo, así como al Alcalde y a la Síndica Procuradora, por lo que con la asistencia de ocho ediles se declaró legal esta sesión al estar las dos terceras partes de ese cuerpo edilicio.

En ella se determinó que en la sesión del lunes el Presidente Municipal fue omiso a su obligación legal de presentar sus propuestas para nombrar a los titulares de las tres dependencias en mención, de acuerdo con la legislación vigente.

Y dio a conocer los acuerdos previos que se tomaron en la Comisión de Gobernación del Cabildo local, que ella preside, y su fundamentación legal.

“Durante esta Comisión de Gobernación comparecieron los ciudadanos Rafael Mendoza Zataráin, Felipe Alberto Parada Valdivia y Santos Guillermo López Aguirre, quienes se postulan ante esta Comisión como Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Oficial Mayor, respectivamente”, leyó la Regidora del PAS, Carrasco Valenzuela.

“Dado que el Presidente Municipal en la sesión extraordinaria número 1 declaró en dos ocasiones el receso y abandonó la sesión sin ejercer su derecho a proponer y esto dejó en estado de indefinición el procedimiento previsto en la Ley de Gobierno Municipal, así como su Reglamento, para que el Ayuntamiento ejerza, de acuerdo con el artículo 125 constitucional y nombrar a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor”.

Momentos después, los ocho regidores presentes aprobaron estos nombramientos en la Sala de Cabildo y en la sesión coordinada por el Regidor de Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Rodríguez Lizárraga, se les tomó protesta para que puedan ejercer a partir de esta fecha dichos cargos.

No se agravará la crisis en el Cabildo: Mendoza Zataráin

En entrevista, el nuevo Secretario del Ayuntamiento, el ex Vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Unidad Regional Sur, Rafael Mendoza Zataráin, manifestó que como lo mandata la ley atiende una convocatoria que le hizo llegar el Cabildo de Mazatlán, que es el cuerpo colegiado en el cual se va a deliberar todo lo que pase en Mazatlán.

“Habría que recordar que en el proceso pasado de elección en Mazatlán se votó por planillas, la planilla se compone por 12 regidores, la Síndica Procuradora y el Presidente, en el Cabildo el Presidente es un Regidor más, el Presidente es el ejecutor, es el Ejecutivo de lo que mandate el Cabildo, yo atiendo esa convocatoria, yo creo y estoy seguro que el Cabildo valoró cada uno de los pros y los contras que marca la ley, y decidió hacer lo que hoy estamos viviendo”, dijo el también ex Diputado local por el PAS.

Descartó que con estos nombramientos se agrave la crisis política en el Gobierno Municipal de Mazatlán, pues dijo que el Cabildo está trabajando y sesionando, las dependencias están funcionando y en democracia se vale este tipo de nombramientos.

“Yo me siento bien, soy un ciudadano más, creo tener la experiencia de vida y la experiencia académica para llevar a feliz término la encomienda que nos acaba de hacer el Honorable Cabildo de Mazatlán, la relación con el Alcalde es profesional, no hay conflicto con el Presidente, él es un profesional y yo soy un profesional, como profesionales deberemos entendernos a plenitud”, continuó.

Descartó que los nombramientos de esta tarde sean una imposición del PAS, partido que junto con Morena llevaron en junio pasado a la reelección de Benítez Torres a la Alcaldía de Mazatlán para el periodo 2021-2024.

“No (no es una imposición del PAS), si usted ve cómo está compuesto el Cabildo de Mazatlán, son cinco regidores del PAS, son dos de Morena, dos del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y el otro de Fuerza Por México”, precisó Mendoza Zataráin.

“Y ahorita en la votación (que aprobó estos tres nombramientos) usted vio que son cuatro regidores del PAS, uno del PAN, uno de MC, uno del PRI y uno de Morena”.

‘Lo vamos a desempeñar con la mayor transparencia y honestidad’: Parada Valdivia

El nombrado Tesorero Municipal, Felipe Parada Valdivia, también dijo que atendió una convocatoria, presentó su currícula al igual que los dos funcionarios nombrados, que cada uno fue parte de una terna y como el Alcalde no hizo sus propuestas a titulares de estas dependencias.

“Y bueno, el Cabildo nos convocó, nos revisó, validó nuestra cirrícula, nuestra experiencia y tomó sus decisiones y recayó en nosotros este nombramiento, el cual agradecemos enormemente se nos haya tomado en cuenta para este espacio, el cual lo vamos a desempeñar con la mayor transparencia y honestidad que el cargo y el pueblo de Mazatlán se merece”, recalcó.

Tengo la capacidad necesaria: López Aguirre

El nuevo Oficial Mayor del Ayuntamiento dijo que toma esta designación con toda la seriedad y la responsabilidad que amerita este cargo.

“Me siento con la capacidad necesaria y justa para poder desempeñar este noble encargo, que es de velar por una mejor ciudad, mi experiencia política y legal de abogado de profesión que he desempeñado dentro del Ayuntamiento de Mazatlán por 23 años, ya he ocupado cargos muy importantes que me permiten desempeñar este cargo”, recalcó Santos Guillermo López Aguirre.

“Fui director de Asuntos Jurídicos en la administración 2014-2016, me desempeñé como Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje también por varios años, y el último cargo desempeñado en la administración municipal fue el de Regidor Municipal en la administración 2017-2018, conozco perfectamente la administración y nosotros venimos a aportar nuestra capacidad, nuestra experiencia, siempre prevaleciendo y buscando el mejor beneficio para la ciudad, para Mazatlán”.

Minutos después, el Gobierno de Mazatlán subió a sus redes sociales que Javier Enríquez Bastidas estaba como interino en Tesoresía, y Javier Lira González, sigue atendiendo en Oficialía Mayor, pero como interino.

Del Secretario del Ayuntamiento no se informó.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Artículo 38

Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes:

I. Dirigir el gobierno y la administración pública municipal y proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero y del Oficial Mayor, así como nombrar y remover a los demás servidores públicos municipales, con excepción de los servidores públicos adscritos al Síndico Procurador.

Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento de Mazatlán

ARTÍCULO 20

El nombramiento y la remoción del Secretario del H. Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor corresponderá al Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, quienes tomarán protesta ante el H. Ayuntamiento.