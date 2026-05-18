$!Sin plan integral para restaurar la fachada del Ayuntamiento de Mazatlán; sigue de color rosa

Se cumplió un mes de la polémica pintada de la fachada de la cantera de los portales del Palacio Municipal de color rosa intenso y luego de un tono más bajo, y continúa inconclusa la petición hecha por el delegado del INAH, Servando Rojo, de que se debía trabajar en ajustar el color a lo más cercano con el procedimiento correcto, sin improvisar, como se hizo el 18 de abril pasado al edifico que data de 1856.

En entrevista con Servando Rojo, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el pasado 24 de abril, hizo el señalamiento de que el tono rosa intenso con el que pintaron la fachada, evidenció que no se aplicó el procedimiento técnico ni al personal para restaurar un inmueble histórico, aún y que ya se habrían registrado otras restauraciones anteriores.

Incluso, dijo que debieron hacerse hecho pruebas previas antes de pintar toda la fachada de rosa, porque cuando se le pidió autorización les aconsejó realizar la igualación de color como parte de un proceso gradual que requiere ensayos previos para llegar al tono original, en este caso de la cantera.