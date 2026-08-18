Sin reportes de viviendas inundadas por lluvias en Mazatlán: Alcaldesa

Además de los fuertes encharcamientos en partes bajas de vialidades y de apagones en algunas partes de la ciudad, no se tienen reportes de viviendas inundadas en Mazatlán por las lluvias que cayeron durante la tarde y noche del lunes, de acuerdo con autoridades municipales.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, dijo que seguramente hubo fallas en el sistema eléctrico, pues cada que se presentan lluvias hay movimientos en los transformadores y líneas eléctricas.

“Mencionaron algo ahorita en la Mesa de Seguridad y sí ya se van a reparar (las fallas en el suministro de energía eléctrica), tenemos mucho contacto con Comisión (Federal de Electricidad), nos dijeron que ahorita han estado trabajando”, explicó.

“Ahorita vamos a reportar eso para que trabajen más rápido (sobre apagones en el alumbrado público del puente de Prados del Sol), no nos reportaron mucho (afectaciones), yo sé nada más por las redes, porque ayer por la noche estaba viendo las redes y sí el que menciona fue uno de los afectados, pero sí vamos a estar trabajando con Comisión (CFE) para que lo reparen pronto”.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García Ruíz, expresó que desde que empezó a llover la tarde del lunes se estuvo en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Obras Públicas, Servicios Públicas y en el primer reporte que recibió que se estaba queriendo meter agua a una vivienda se atendió.

“Protección Civil llegó primero, Obras Públicas y rápido agradecieron los vecinos de que no alcanzó a ese nivel de meterse en las viviendas, entonces sí estamos trabajando en coordinación con ese tema”.

Además, recordó que por las lluvias de las semanas anteriores se logró censar a cerca de 420 familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Mazatlán, las últimas de ellas son 96 y se está por recibir en estos días apoyos para dárselos.

“La gestión está ahorita con Gobierno del Estado, con el DIF del Estado, con la Secretaría de Bienestar también del Estado, mínimo esperemos que sean los mismos apoyos que ya dimos a la ciudadanía, los más de 300 apoyos que ya hemos dado”, continuó.

Precisó que lo que se entregó ya fueron estufas, cilindros de gas, catres, colchonetas, cobijas, despensas, kit de limpieza y varios enseres domésticos, pero hasta el momento no se han entregado refrigeradores.