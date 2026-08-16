$!Sin respaldo municipal instala colectivo espacio de memoria por desaparecidos en la Plazuela Zaragoza, en Mazatlán

La falta de empatía y sensibilidad del Ayuntamiento de Mazatlán llevó al colectivo Por las Voces Sin Justicia a instalar por cuenta propia un espacio de memoria para las personas desaparecidas en una jardinera de la Plazuela Zaragoza, señaló Alejandra Martínez Carrizales, integrante de la agrupación. Durante dos días continuos, las buscadoras limpiaron y acondicionaron el lugar con rosales, imágenes religiosas, flores con luces LED y otros elementos decorativos, ante la proximidad del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto. Martínez Carrizales expresó que previamente notificó al secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, sobre la intención de transformar la jardinera en un memorial y solicitó al Gobierno municipal únicamente la donación de césped y algunas plantas, sin embargo, aseguró que no recibió una respuesta favorable, pues las autoridades condicionaron cualquier posible apoyo a la presentación de un oficio.





“Le envié un mensaje al secretario del Ayuntamiento, le expliqué el proyecto y le informé que tomaríamos una jardinera de la Plazuela Zaragoza para convertirla en un espacio de memoria. Le expliqué que colocaríamos césped, mantendríamos limpia la jardinera y crearíamos un memorial por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, comentó. “Consideré que no era necesario presentar un oficio, porque se trata de un tema delicado y preocupante que forma parte de la agenda pública municipal y estatal. Desafortunadamente, la respuesta del secretario, como ha sucedido con otros temas, no fue favorable”, añadió. La integrante del colectivo consideró que la gravedad de la desaparición de personas en Sinaloa ameritaba una respuesta sensible y directa por parte de las autoridades, sin someter la petición a procedimientos burocráticos. La activista relató que también notificó a una colaboradora de la Presidencia Municipal sobre el proyecto y reiteró la solicitud de césped y plantas, aunque nuevamente le indicaron que debía presentar formalmente el requerimiento.





“¿En qué cabeza cabe que tengamos que realizar un oficio para algo en lo que deberían ser empáticos? No estamos pidiendo más que césped y algunas plantas, que el municipio tiene”, declaró. Ante esta respuesta, las integrantes de Por las Voces Sin Justicia decidieron ocupar la jardinera y rehabilitarla con sus propios recursos, con la intención de contar con un lugar permanente para recordar a las víctimas y visibilizar la crisis de desapariciones. Martínez Carrizales precisó que el colectivo informó previamente sobre la intervención, aun cuando determinó no esperar una autorización formal ante la falta de disposición mostrada por las autoridades. “No hubo una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento y decidimos tomar el espacio, esperando que nos respeten este lugar de memoria”, expresó.





Acondicionan memorial con recursos propios Las rastreadoras retiraron temporalmente la decoración para limpiar el terreno y trabajar en las áreas donde todavía existe césped, posteriormente colocaron rosales alrededor de una imagen de la Virgen y reinstalaron los demás elementos. La representante del colectivo destacó que las figuras religiosas y las flores LED fueron fijadas con cemento para evitar robos, daños o que puedan ser retiradas con facilidad. “Ya casi concluimos. Volvimos a quitar toda la decoración para limpiar bien el poco césped que hay en algunas áreas; colocamos rosales y aseguramos con cemento todos los santos y las flores LED”, mencionó. La intención del colectivo es encargarse del mantenimiento de la jardinera y conservarla como un punto de encuentro, reflexión y memoria para las familias que buscan a sus seres queridos. Poca ciudadanía respondió a solicitud de apoyo Mientras realizaban los trabajos, las integrantes del colectivo invitaron a la población a donar agua, bebidas hidratantes y otros insumos utilizados durante sus jornadas de búsqueda. Martínez Carrizales reconoció que la respuesta fue limitada, pues solamente alrededor de cinco personas acudieron a entregar botellas de agua y sueros. Aun así, agradeció las aportaciones y aseguró que serán utilizadas en las próximas salidas de campo.



