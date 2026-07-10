Sin respuesta de la FGR, colectivo considera búsqueda de Daniel Palomares en Concordia

MAZATLÁN._ Ante la falta de respuestas por parte de la Fiscalía General de la República para la intervención en una zona de El Verde, Concordia, señalada por posibles indicios relacionados con la desaparición de Daniel Palomares Llanes, familiares e integrantes del colectivo PorlLas Voces Sin Justicia consideran realizar labores de búsqueda por cuenta propia en el lugar.

Así lo informó Alejandra Martínez Carrizales, representante del colectivo, quien señaló que no han recibido respuesta por parte de las autoridades federales a la solicitud realizada para acceder al lugar e investigar el sitio, en el que se encontraron fosas clandestinas y fueron localizados algunos de los 10 mineros desaparecidos en enero.

Martínez Carrizales destacó que, tras la desaparición de Palomares Llanes, familiares y miembros del colectivo recibieron mensajes con información detallada sobre el hecho, destacando entre los datos sobre su posible localización en dicha zona.

“Nos llegaron mensajes en los que nos dicen que Daniel está en la fosa en donde fueron localizados los mineros. Nos dieron santo y seña de todo lo que ocurrió, lamentablemente, y pues tenemos que ir a buscarlo”, comentó.

Por tal motivo, la representante del colectivo mencionó que, ante estos señalamientos, se buscó la intervención de instancias federales para verificar la información y realizar las diligencias correspondientes, pero denunciaron que hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de la FGR ni de otras autoridades responsables de las investigaciones.

“Ni la Fiscalía General de la República ni la Comisión Nacional de Búsqueda nos han dado respuesta. Entonces, nosotros vamos a acudir a Concordia en estos días y nos vamos a meter en la fosa donde fueron localizados los mineros. Si ellos no nos dan respuesta, nosotros las vamos a obtener”, declaró.

Martínez Carrizales señaló que las familias no buscan sustituir el trabajo de las autoridades, sino obtener una respuesta institucional que permita esclarecer la información recibida, sin embargo, ante la falta de comunicación y de acciones visibles ha generado preocupación y desesperación entre los allegados del joven desaparecido.

En este sentido, mencionó que ante la ausencia de avances informados por las autoridades, las buscadoras están dispuestas a acudir a la zona señalada para realizar labores de localización.

“A pico y pala vamos a ir a sacar a Daniel si es necesario. No importa que nos tengamos que ir en vehículo prestado, que tengamos que ir sin seguridad. Dios nos va a cuidar porque sabe lo que hacemos y sabe que no estamos haciendo nada malo”, puntualizó.