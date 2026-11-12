$!Sin subir tasas, cambios fiscales podrían elevar impuestos a empresas advierte José Luis Ureña

Debido a restricciones en deducciones, límites al aprovechamiento de pérdidas fiscales y ajustes a los pagos provisionales, las empresas podrías pagar más Impuesto Sobre la Renta en 2027, advirtió el líder del Comité Fiscal de RSM México, José Luis Ureña durante su conferencia “Paquete Económico 2027: claves fiscales, riesgos regulatorios y oportunidades estratégicas” organizado por Coparmex Mazatlán.
Durante la ponencia, Ureña abordó las perspectivas económicas, la fiscalización y los mecanismos para regularizar adeudos y promover inversiones, donde además, explicó que la carga tributaria también puede aumentar al modificar las reglas para calcular el impuesto, lo que reduciría los recursos disponibles para la operación de los negocios.
“La recaudación dice que estamos llegando a una recaudación récord del 15.9 por ciento del PIB. ¿Por qué? Porque el ingreso por cobro de impuestos ya se volvió el ingreso principal del Gobierno federal. Entonces, ¿cómo vamos a recaudar si no hay nuevos impuestos, si no hay crecimiento económico?”, comentó.
“Ahorita la economía no está como para que haya un buen consumo, sino que se ha estado restringiendo y han estado captando menos impuestos. Esa es la preocupación del Gobierno federal”, agregó.
El especialista situó esa discusión en un escenario de crecimiento limitado y mayores compromisos de gasto público, donde según las cifras expuestas, los ingresos presupuestarios proyectados ascienden a 10.6 billones de pesos.
De ese monto, indicó que alrededor de 1.6 billones corresponderían al costo financiero de la deuda, 2.4 billones a pensiones y aproximadamente un billón a programas sociales, rubros que representarían en conjunto cerca del 47 por ciento de los ingresos.
En este sentido, el fiscalista consideró que estos compromisos reducen el margen para financiar infraestructura y otras inversiones públicas, mientras el Gobierno federal busca aumentar la recaudación, mientras que en el ámbito empresarial, identificó como uno de los principales impactos las limitaciones a los gastos que pueden descontarse de los ingresos para determinar la utilidad fiscal.
De acuerdo con el esquema presentado por Ureña, dirigido en términos generales a contribuyentes con ingresos superiores a 50 millones de pesos y con excepciones para determinados sectores, habría dos mecanismos de restricción.
Cuando las deducciones sean iguales o inferiores al 96.67 por ciento de los ingresos, únicamente se permitiría aplicar el 99 por ciento de las deducciones autorizadas, por lo que expuso como ejemplo el caso de una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones de 90 millones, donde bajo esa mecánica, solo podría descontar 89.1 millones, por lo que su utilidad fiscal aumentaría de 10 millones a 10.9 millones de pesos.
El segundo supuesto correspondería a negocios cuyas deducciones superen el 96.67 por ciento de sus ingresos, por lo que en esos casos, el monto deducible quedaría limitado a ese porcentaje, ejemplificando con una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones de 98 millones pasaría de una utilidad fiscal de 2 millones a una de 3.33 millones de pesos, conforme al ejemplo presentado.
Aplicando una tasa de ISR de 30 por ciento, sin considerar otros ajustes, el impuesto aumentaría de 600 mil a 999 mil pesos, con una diferencia de 399 mil pesos, equivalente a 66.5 por ciento, aun cuando la tasa permaneciera igual.
De esta forma, Ureña señaló que estas restricciones tendrían un impacto importante en empresas con márgenes reducidos, cuyos costos representan una proporción elevada de sus ventas.
A ello se sumaría la limitación para utilizar pérdidas fiscales, que, conforme a lo explicado durante la conferencia, sólo podrían aplicarse hasta por el equivalente al 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio
“Tengo utilidad de 10 (millones), pérdida de 12, pero solamente voy a poder aplicar el 50 por ciento de las pérdidas de la utilidad fiscal, el 50 por ciento de 10, o sea, son 5 millones, y por consecuencia me queda un resultado fiscal de 5”, declaró.
“Por supuesto, me van a quedar pérdidas pendientes, como tenía 12 y apliqué 5, de 7 millones de pesos para aplicar en los próximos 20 años, se extiende, ya no son 10, son 20 años. Pero el problema es que aun teniendo pérdidas fiscales, voy a tener que pagar impuestos sobre la renta”, añadió.
El líder del Comité Fiscal de RSM México también advirtió sobre los ajustes a los coeficientes de utilidad utilizados para determinar pagos provisionales, que constituyen anticipos del ISR y pueden presionar el flujo de efectivo de las empresas.
En uno de los supuestos que presentó, el coeficiente se multiplicaría por 2.6162, con lo que uno de 2 por ciento pasaría a aproximadamente 5.23 por ciento, lo cual representa un incremento de 161.62 por ciento en el coeficiente empleado para el cálculo.
“Hay que hacer las corridas financieras para efectos de ver cómo te va a pegar en el pago del impuesto sobre la renta de los provisionales en el próximo ejercicio”, manifestó.
La revisión, añadió, también debe abarcar la Cuenta de Capital de Aportación y la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, conocidas como CUCA y CUFIN, relevantes para reembolsos de capital, distribución de dividendos y determinación del costo fiscal de las acciones.
Es por ello que destacó la importancia de conservar actas, comprobantes y registros que permitan acreditar las aportaciones y sus fechas efectivas, así como respaldar los cálculos de ambas cuentas, mientras que en materia de fiscalización, anticipó la continuidad de cartas invitación, vigilancia profunda y procedimientos relacionados con presuntas operaciones simuladas.
“Tanto la CUCA como la CUFIN y las pérdidas fiscales son los tres indicadores más importantes que debemos de tener siempre calculado en una compañía. Punto uno, tenemos que tener muy bien el papel de trabajo para tenerlo bien soportado”, dijo.
Ureña también alertó sobre las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero, particularmente respecto de expedientes, manuales de cumplimiento, controles basados en riesgos y mecanismos automatizados.
Según las cifras que presentó, las multas por avisos extemporáneos pueden ir de 23 mil a 234 mil pesos, mientras que por omitirlos podrían alcanzar hasta 7.6 millones de pesos.
“Tengan mucha atención si realizan actividades vulnerables, porque están llegando muchísimas multas y ya saben que son demasiado excesivas, que van desde presentar un aviso en destiempo, que van desde 23 mil a 234 mil, o bien por no presentar avisos que pueden ir de hasta 7.6 millones”, expresó.
“Si se me pasó presentar el aviso y me llega la autoridad, esa es la posibilidad de multa, amén de que si no tienes manual de cumplimiento, que si tu expediente está incorrectamente integrado, y vienen un montón de nuevas obligaciones”, complementó.
Durante la conferencia, el especialista describió mecanismos que podrían representar oportunidades para algunos contribuyentes, entre ellos la ampliación del programa de condonación de multas y recargos.
Por lo que explicó que el esquema expuesto eliminaría el límite de 300 millones de pesos de ingresos para acceder al beneficio y permitiría cubrir el principal y la actualización, previa solicitud y autorización.
Asimismo, mencionó una reducción de 15 a 7.5 por ciento en la tasa del esquema de repatriación de capitales que presentó. Señaló que los recursos tendrían que ser de procedencia lícita, destinarse a actividades productivas y permanecer invertidos durante al menos tres años.
“Para marzo ya tenemos que tener nuevo manual con un análisis de enfoque basado en riesgo de las personas políticamente expuestas, pues hay todo un análisis también. A partir del 1 de junio entran en vigor los mecanismos automatizados, o sea, ya no basta tenerlo en papel, ahora lo tenemos que tener en un mecanismo automatizado”, comentó.
“Habrá la obligatoriedad de realizar auditorías internas o auditorías externas si la actividad vulnerable y la zona geográfica es de alto riesgo. Es decir, nuevas obligaciones también que tenemos que cumplir para el ejercicio del 2027 y que hay que revisar muy bien”, agregó.
Ante este panorama, Ureña llamó a evaluar el efecto de los cambios de manera individual, considerando ingresos, márgenes de utilidad, pérdidas pendientes e inversiones previstas, para anticipar las necesidades de efectivo de cada empresa durante 2027.