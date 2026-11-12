$!Sin subir tasas, cambios fiscales podrían elevar impuestos a empresas advierte José Luis Ureña

Debido a restricciones en deducciones, límites al aprovechamiento de pérdidas fiscales y ajustes a los pagos provisionales, las empresas podrías pagar más Impuesto Sobre la Renta en 2027, advirtió el líder del Comité Fiscal de RSM México, José Luis Ureña durante su conferencia “Paquete Económico 2027: claves fiscales, riesgos regulatorios y oportunidades estratégicas” organizado por Coparmex Mazatlán. Durante la ponencia, Ureña abordó las perspectivas económicas, la fiscalización y los mecanismos para regularizar adeudos y promover inversiones, donde además, explicó que la carga tributaria también puede aumentar al modificar las reglas para calcular el impuesto, lo que reduciría los recursos disponibles para la operación de los negocios. “La recaudación dice que estamos llegando a una recaudación récord del 15.9 por ciento del PIB. ¿Por qué? Porque el ingreso por cobro de impuestos ya se volvió el ingreso principal del Gobierno federal. Entonces, ¿cómo vamos a recaudar si no hay nuevos impuestos, si no hay crecimiento económico?”, comentó. “Ahorita la economía no está como para que haya un buen consumo, sino que se ha estado restringiendo y han estado captando menos impuestos. Esa es la preocupación del Gobierno federal”, agregó. El especialista situó esa discusión en un escenario de crecimiento limitado y mayores compromisos de gasto público, donde según las cifras expuestas, los ingresos presupuestarios proyectados ascienden a 10.6 billones de pesos.

De ese monto, indicó que alrededor de 1.6 billones corresponderían al costo financiero de la deuda, 2.4 billones a pensiones y aproximadamente un billón a programas sociales, rubros que representarían en conjunto cerca del 47 por ciento de los ingresos. En este sentido, el fiscalista consideró que estos compromisos reducen el margen para financiar infraestructura y otras inversiones públicas, mientras el Gobierno federal busca aumentar la recaudación, mientras que en el ámbito empresarial, identificó como uno de los principales impactos las limitaciones a los gastos que pueden descontarse de los ingresos para determinar la utilidad fiscal. De acuerdo con el esquema presentado por Ureña, dirigido en términos generales a contribuyentes con ingresos superiores a 50 millones de pesos y con excepciones para determinados sectores, habría dos mecanismos de restricción. Cuando las deducciones sean iguales o inferiores al 96.67 por ciento de los ingresos, únicamente se permitiría aplicar el 99 por ciento de las deducciones autorizadas, por lo que expuso como ejemplo el caso de una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones de 90 millones, donde bajo esa mecánica, solo podría descontar 89.1 millones, por lo que su utilidad fiscal aumentaría de 10 millones a 10.9 millones de pesos. El segundo supuesto correspondería a negocios cuyas deducciones superen el 96.67 por ciento de sus ingresos, por lo que en esos casos, el monto deducible quedaría limitado a ese porcentaje, ejemplificando con una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones de 98 millones pasaría de una utilidad fiscal de 2 millones a una de 3.33 millones de pesos, conforme al ejemplo presentado. Aplicando una tasa de ISR de 30 por ciento, sin considerar otros ajustes, el impuesto aumentaría de 600 mil a 999 mil pesos, con una diferencia de 399 mil pesos, equivalente a 66.5 por ciento, aun cuando la tasa permaneciera igual. De esta forma, Ureña señaló que estas restricciones tendrían un impacto importante en empresas con márgenes reducidos, cuyos costos representan una proporción elevada de sus ventas. A ello se sumaría la limitación para utilizar pérdidas fiscales, que, conforme a lo explicado durante la conferencia, sólo podrían aplicarse hasta por el equivalente al 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio