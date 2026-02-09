Sin suspensión de clases en El Verde, Concordia, pese al hallazgo de fosas: SEPyC

Ante el hallazgo de las fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia, hace solo unos días, las clases para educación básica se han llevado a cabo con normalidad y sin suspensiones hasta el momento; confirmó el jefe de Servicios Regionales de SEPyC, José Juan Rendón.

Recalcó que los padres de familia siguen mandando a sus hijos a realizar las actividades escolares, por lo que no ha recibido ninguna notificación de una posible suspensión, pese a que es bien sabido que la zona hoy está blindada por un fuerte operativo de seguridad de los agentes Federales.

“No, se han metido normal las clases en El Verde y Zavala, lo que es días normales, ¿por qué no? Los padres de familia ahí están y sí mandan los alumnos. No ha habido suspensión o que tenga yo información que se han suspendido las clases en los niveles básicos, pues no. Todo bien hasta el momento”, dijo Rendón Gómez.

En tanto, indicó que en algunas comunidades de la zona serrana de Concordia se están impartiendo clases presenciales de manera esporádica, algo que antes no se hacía mucho debido a que había indicación de los padres de familia para que no se presentaran, pues algunos salían de la comunidad por distintos motivos.

“Las escuelas de la sierra, en el caso La Petaca, Potrerillos, Palmito, los maestros sí están acudiendo. De hecho hoy se presentan y van a hacer intervalos, van a ver cómo están las condiciones, van a estar atendiendo a los niños como siempre los han atendido, pero hoy ya será de manera presencial”.

“Iban esporádicamente y hoy ya terminaron de hacer más actos de presencia en la comunidad. Ellos se quedan toda la semana, porque antes iban un día, otro día, y seguían con los padres de familia manteniendo la comunicación y haciendo estrategias para evitar el rezago en los alumnos con planes de programa de estudio en 2022”.

Mencionó que al ser comunidades muy pequeñas, el número que alumnos que generalmente suela asistir a clases ronda entre los 20, 30 o 60 alumnos como máximo; pero también dependiendo del tamaño del poblado y el interés de los padres de familia.