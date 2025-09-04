Sinaloa alcanza 95% de cobertura en vacunación contra sarampión, reporta Salud

MAZATLÁN._ Tras el reporte de que estados como Chihuahua y Sonora han presentado varios casos de sarampión en los últimos meses, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que Sinaloa cuenta con una cobertura del 95 por ciento en vacunaciones contra dicha enfermedad.

Comentó que estos buenos números se deben a las jornadas de vacunación que se llevaron a cabo en las últimos semanas, ya que se están proporcionando las vacunas hasta los lugares más recónditos de Sinaloa para evitar cualquier amenaza de brote.

“Nosotros vamos a continuar con las jornadas intensivas de vacunación. Estuvimos el fin de semana en Ruiz Cortines; ahí hicimos una campaña de tierra visitando casa por casa, sobre todo en zonas complejas donde se aplicaron 726 dosis. Entonces, esas son las acciones que se están haciendo en torno a la vacunación y van a mantenerse los puntos permanentes”, dijo el funcionario.

“En la última campaña que se hizo en abril, Sinaloa pudo concluir bastante bien la jornada; incluso cumplimos la cobertura por arriba del 100 por ciento. Entonces, va a ser lo mismo, Sinaloa va a estar trabajando fuerte para coadyuvar en la cobertura. De hecho, Sinaloa tiene arriba del 95 por ciento de cobertura de vacunación en el estado”.

Actualmente Chihuahua cuenta con más de 4 mil casos de sarampión en infantes; mientras que Sonora alcanza los 80 enfermos. En Sinaloa se reportan apenas 13 casos controlados.

“Afortunadamente la gente sí está captando bien la vacuna, sí se la está aplicando y eso nos ayuda muchísimo. No hemos visto casi renuencia ante la vacuna; solamente hay que acercarnos para que la gente sí tenga acceso a ellas de forma fácil”, afirmó González Galindo.

“Lo que queremos es que no nos llegue para acá el sarampión o que se disperse dentro de las comunidades. ¿Qué identificamos? Que la gente que tenemos positiva aquí en el estado son gente que viene de Sonora. Entonces no tenemos réplica del virus en Sinaloa, esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque aunque han llegado a lugares donde hay familias, no se genera la enfermedad porque están vacunados”.



LLAMAN A CUMPLIR CON TODAS SUS VACUNAS DE INMEDIATO

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Sinaloa, por medio de su titular, lanzó el llamado a que las personas no se dejen llevar por los grupos antivacunas que han permeado dentro de algunas comunidades, tal como pasa en Chihuahua, donde estas creencias los han llevado a ser la entidad número 1 en sarampión de México.

“Creo que las principales causas son las campañas antivacunas, los grupos anti-vacunas de Estados Unidos y Europa que han permeado mucho en la sociedad, y la gente ve las vacunas como que te van a inocular enfermedad, lo cual no es así”, explicó González Galindo.

“En Sinaloa no tenemos identificados estos grupos, pero sí hay gente que no acepta la vacuna. Enronces, el llamado es que si queremos salvar muchas vidas, si queremos salvar las vidas de nuestros hijos, debemos de vacunarlos siempre”.