$!Sinaloa destaca con su historia, gastronomía y tradiciones en Fitur

MADRID._ Gracias a su riqueza cultural, tradiciones, historia y su gastronomía, Sinaloa se posiciona como un destino de clase mundial durante su participación en la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se realiza en Madrid, España. De acuerdo con un comunicado, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que los asistentes al encuentro, considerado como la ventana del turismo internacional, han quedado encantados con lo que Sinaloa les puede ofrecer.





“Sinaloa tenía que estar presente en la feria de turismo más importante del mundo en la que México es País Socio, donde estamos promoviendo todo nuestro Estado y toda la riqueza natural, gastronómica, artesanal, paisaje, playas y todo lo que tenemos en la entidad”, afirmó Sosa Osuna. Además de las citas de negocios con socios comerciales que se han enfocado en reforzar alianzas y atraer nuevas inversiones, se ha mostrado también parte de la historia que rodea a la entidad.

“Nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, nos ha pedido que trabajemos en beneficio de todo el Estado, potencializando siempre a nuestro Mazatlán, uno de los destinos turísticos de sol y playa más importantes de México a nivel nacional e internacional, que cuenta con más de 14 mil habitaciones, en donde recibimos 124 cruceros el año pasado y 4.3 millones de visitantes, pero también impulsar otros destinos, democratizando el turismo en el Estado, generando justamente esta prosperidad compartida, como lo dice nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y justamente eso es lo que estamos haciendo, dándole impulso también a nuestras comunidades indígenas generando justicia social”, destacó. También se fortaleció la alianza comercial con la aerolínea Volaris, que a partir del mes de marzo tendrá un vuelo directo entre Guadalajara y Mazatlán.



