$!Sinaloa en vías de la recuperación económica: Secretario de Economía

Ante un escenario de Sinaloa que arrastra más de 22 meses de crisis económica y de seguridad, el Secretario de Economía en Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia indicó en entrevista que ve indicadores que le dicen que hay un rebote para la economía y que está lista para crecer.
Y de cómo lo observó, expuso que en pláticas con empresarios de cámaras y con los bancos detectó que hay un uso de las tarjetas y el interés de incrementar el consumo.
“Y que incluso hay algo de ahorro que está listo para invertirse. Si eso lo empato que platico con los empresarios de las cámaras que están muy optimistas y decesos de estar invirtiendo en el estado y de fuera del país. Yo creo que está lista la economía del estado para empezar a recuperar esos espacios perdidos”, insistió.
Pese a que el IMSS señala que se han dado de baja alrededor de 18 mil empleos por el cierre de negocios y ajustes, habló de que los mismos empresarios le ha permitido conocer el termómetro de la economía local, no solo de lo que ha pasado sino de lo que pasará.
Aguerrebere Espitia estuvo en Mazatlán para entregar 88 registros de marca del Programa de Servicios Empresariales con subsidios del 90 por ciento en el trámite de Registro de Marca, gracias a la coordinación con el IMPI.
Durante el evento, el Secretario de Economía destacó que buscan acercar programas y servicios que fortalezcan el desarrollo, la competitividad y la consolidación de las empresas sinaloenses.
El trámite de Registro de Marca tiene un costo, con subsidio, de 312.26 pesos, en lugar de los 3 mil 127 pesos que representa la tarifa regular.
A la fecha, la Secretaría de Economía ha acompañado la gestión de más de 13 mil registros de marca, lo que ha permitido generar un ahorro superior a los 30 millones de pesos para las y los emprendedores y empresarios sinaloenses, gracias a los subsidios