$!Sinaloa en vías de la recuperación económica: Secretario de Economía

Ante un escenario de Sinaloa que arrastra más de 22 meses de crisis económica y de seguridad, el Secretario de Economía en Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia indicó en entrevista que ve indicadores que le dicen que hay un rebote para la economía y que está lista para crecer.

Y de cómo lo observó, expuso que en pláticas con empresarios de cámaras y con los bancos detectó que hay un uso de las tarjetas y el interés de incrementar el consumo.

“Y que incluso hay algo de ahorro que está listo para invertirse. Si eso lo empato que platico con los empresarios de las cámaras que están muy optimistas y decesos de estar invirtiendo en el estado y de fuera del país. Yo creo que está lista la economía del estado para empezar a recuperar esos espacios perdidos”, insistió.