Sinaloa enfrenta la crisis más violenta contra las mujeres: Paloma Sánchez

MÉXICO._ El gobierno de Morena abandona a las mujeres en Sinaloa mientras la guerra del narcotráfico destruye comunidades y arrebata vidas, afirmó la Senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, al advertir que la entidad enfrenta la crisis más violenta contra mujeres en su historia reciente.

De acuerdo con un comunicado, la legisladora mazatleca señaló que datos oficiales confirman que más de 36 mil mujeres fueron víctimas de algún delito en 2025, mientras el registro nacional reconoce 65 feminicidios, aunque los conteos identifican al menos 94 mujeres asesinadas.

La priista subrayó que las consecuencias de esta violencia resultan irreparables, todos los días 40 mujeres sinaloenses sufren agresiones, 15 padecen violencia familiar y al menos una denuncia ser víctima de violación. Aseguró que el Estado se niega a enfrentar esa realidad con responsabilidad y capacidad institucional.

“Esto es consecuencia de la falta de acción y de la prevención de un gobierno que no está dispuesto a combatir a los criminales ni a luchar por la seguridad de las mujeres”, denunció.

La sinaloense enfatizó que la protección de mujeres, niñas y adolescentes requiere acciones urgentes, que incluyan políticas de prevención, atención integral médica, psicológica y legal para víctimas, así como sanciones ejemplares para agresores y redes criminales que operan en el estado.

“Hoy las mujeres de Sinaloa necesitan más que nunca un gobierno valiente, capaz y dispuesto a enfrentar al crimen y darlo todo por ellas”, concluyó.