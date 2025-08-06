Sinaloa espera mantener distintivos de Pueblos Mágicos: Sectur

La Secretaría de Turismo de Sinaloa espera que Mocorito, El Fuerte, Cosalá, San Ignacio y El Rosario puedan mantener el distintivo de Pueblos Mágicos.

Sectur Sinaloa indicó que fueron sometidos a una exhaustiva revisión y capacitación para entregar los expedientes que exige el plan nacional para ser evaluados por la Secretaría de Turismo federal.

Al concluir el plazo para presentar la documentación a la Sectur federal a fin de mantener los distintivos, Mireya Sosa Osuna, titular, destacó que trabajaron arduo para recabar la información solicitada y que ahora se está a la espera de las observaciones que se puedan llegar a hacer, sin embargo, aseguró existe la confianza de que los cinco Pueblos Mágicos de Sinaloa conservarán su nombramiento.

Los Pueblos Mágicos son evaluados anualmente para verificar el cumplimiento de los estándares y criterios establecidos por la Secretaría de Turismo que tienen que ver con su actualización, planeación, desarrollo económico, planes de seguridad, de protección civil y de capacitación de sus comités y prestadores de servicios públicos.

Dentro del contenido del Plan anual de Pueblos Mágicos, señala los casos en que la calificación en la evaluación tenga un valor de 20 a 50 por ciento, los pueblos mágicos deberán sujetarse a un plan de fortalecimiento estructurado entre la Secretaría, Estado y municipio.

Sin embargo, para los casos en que la calificación sea menor del 20 por ciento, la Secretaría de Turismo Federal revocará el nombramiento.

De acuerdo con un comunicado, en Sinaloa, del 25 de junio al 24 de julio la Secretaría de Turismo Estatal llevó a cabo un plan de trabajo de monitoreo para la entrega de los expedientes solicitados por la Sectur Federal a cada uno de los cinco Pueblos Mágicos de la entidad, conforme a los nuevos lineamientos que les permitirán conservar su distinción.

Mireya Sosa Osuna señaló que esta jornada formó parte de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Pueblos Mágicos que se lleva a cabo en 32 estados del País.

“En Sinaloa estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestros cinco Pueblos Mágicos. Ya acompañamos a Mocorito, El Fuerte, Cosalá, San Ignacio y El Rosario en la integración de sus expedientes conforme a los nuevos lineamientos federales”, afirmó.

Entre las actividades llevadas a cabo en cada uno de los Pueblos Mágicos destaca la realización de reuniones estratégicas con alcaldes y funcionarios municipales de Turismo, Obras Públicas, Planeación, Seguridad Pública, Protección Civil, Institutos de las Mujeres, Desarrollo Económico y DIF, entre otros.

También se ofreció una capacitación a integrantes de los comités ciudadanos donde se elaboró un análisis FODA, una planeación estratégica participativa, un organigrama de trabajo, un catálogo de experiencias de turismo comunitario y un portafolio de proyectos enfocados en la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico de cada Pueblo Mágico.

“Seguimos impulsando la inclusión, sostenibilidad y el desarrollo local de cada uno de nuestros destinos, trabajando por un turismo con identidad”, agregó en el comunicado.

Dentro de las acciones realizadas se encuentra también una Jornada de Registro Nacional de Turismo, con el objetivo de formalizar al 100 por ciento a los prestadores de servicios turísticos de los Pueblos Mágicos.

Y a través del proyecto “Travel Lab: Redefiniendo la experiencia del viajero”, se impartió el taller “Del buen servicio, al servicio ¡Wow!”, el cual contó con valor curricular y fue facilitado por el Instituto Politécnico Nacional.

Además, se crearon cuentas oficiales de promoción turística en redes sociales, que servirán como canales estratégicos de comunicación y difusión para promover la riqueza cultural, natural y gastronómica de los Pueblos Mágicos.

Las actividades realizadas y el envío oportuno de los entregables fue un esfuerzo coordinado entre Sectur Sinaloa, gobiernos municipales, prestadores de servicios turísticos y comités ciudadanos de Mocorito, El Fuerte, Cosalá, San Ignacio y El Rosario.