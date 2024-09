“Esas explosiones de carros, esas balaceras constantes, ese cierre de la ciudad, es terrorismo. Es un acto terrorista, sí allá está viviendo actos terroristas”, afirmó.

Dañan la salud mental

Para la especialista, los impactos de estas acciones van más allá de la violencia física y repercuten en la salud mental de los ciudadanos.

La psicóloga enfatizó que el daño a la sociedad sinaloense es permanente y provoca un síndrome de estrés postraumático.

”La naturalización sí existe, sin embargo, no la minimizamos; estamos viviendo un síndrome de estrés postraumático después de estos sucesos”, explicó.

Este fenómeno se observa, según Bastidas López, tanto en la ansiedad, depresión y psicosis, como en la normalización de la violencia.

La actual violencia es más grave que los dos “culiacanazos”

En comparación con los dos anteriores “culiacanazos”, Bastidas López considera que la situación actual es aún más grave.

“En aquellos dos momentos, los dos ‘culiacanazos’ anteriores, fueron dos, un día y un día, y volvió la calma. Hoy tenemos varios días de violencia, según la experta.

Para Bastidas López esta exposición constante a imágenes y videos violentos ha erosionado la capacidad de manejar el impacto psicológico.

“El efecto de la estructura psíquica ya no es manejable, ya no nos pueden venir a decir cómo en el 68, de que fueron 15 muertos, no mentiras”, añadió, refiriéndose a cómo la verdad cruda se impone a la narrativa oficial.

La psicóloga advirtió que la sociedad está atrapada entre el estrés postraumático y la peligrosa aspiración a la violencia como fuente de poder.

También mostró su desacuerdo con las declaraciones del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien ha instado a los comerciantes a abrir sus negocios.

“Lamento venir escuchando, lo que venía escuchando ahorita por parte del Gobernador, que los invita a abrir los comercios. No soy partidista, sin embargo, creo firmemente que los gobiernos tienen que entender que ya la información es cruda, deben de partir desde la verdad y la honestidad con los ciudadanos y no hay nadie que nos garantice que vamos a salir a la calle y las cosas van a estar bien”, puntualizó.