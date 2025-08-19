Sinaloa está listo para la pantalla grande: Sectur

El Estado de Sinaloa se encuentra listo para brillar en la pantalla grande y posicionarse como un destino fílmico de clase mundial, afirmó la Secretaría de Turismo estatal.

En un comunicado, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal, señaló que la Sectur es el enlace oficial de la Comisión Mexicana de Filmaciones, el organismo federal que conecta a México con el mundo audiovisual.

“Sinaloa está listo para brillar en la pantalla grande, desde la Secretaría de Turismo ya somos el enlace oficial con Comefilm, el organismo federal que conecta a México con el mundo audiovisual, muy pronto estaremos listos para recibir más cámaras, más historias y más proyección internacional”, afirmó.

Este año se propuso una iniciativa para construir la Ley de Filmaciones en Sinaloa, una oportunidad única para quienes desean incursionar o fortalecer su participación en el sector audiovisual y cinematográfico.

“Una vez se autorice la ley vamos a poder ver la oportunidad de bajar recurso a nivel federal para productoras locales y buscar incentivos fiscales para atraer producciones de otros lugares, en donde se les dará el incentivo siempre y cuando usen proveedores locales”, detalló Sosa Osuna.

Del mes de julio a la fecha desde la Sectur se han apoyado a dos productoras que estarán el año que entra en Sinaloa grabando sus películas.