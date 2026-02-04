Sinaloa ha registrado 61 agresiones a periodistas durante crisis de seguridad

Durante la crisis de seguridad que vive Sinaloa, desde el 9 de septiembre del 2024 a la fecha, se han registrado 61 agresiones a periodistas, de ellas el 68 por ciento vienen de particulares, la mitad de ellos vinculados a empresas criminales, manifestó la periodista, activista y docente Sheila Arias.

“En Sinaloa solamente a partir de la violencia de septiembre de 2024 a la fecha han ocurrido 61 agresiones a periodistas, de acuerdo con datos del Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, y de estas 61 agresiones el 68 por ciento viene de particulares, la mitad de ellos vinculados a empresas criminales”, expuso Sheila Arias.

“El resto, un poquito más del 30 por ciento viene de autoridades de gobierno, de ese tamaño tenemos las agresiones por parte de particulares, ...del total de estas (61) agresiones el 16 por ciento son contra mujeres y justo las mujeres jugamos un rol fundamental y somos más vulnerables en el periodismo, el componente de género es grave, incluye ataques a nuestra reputación, amenazas contra nuestra familia o cuestionamiento de que las mujeres no podemos o no debemos investigar porque no es nuestro rol asignado y esto es totalmente falso”.

En su mensaje en la manifestación frente a la Vicefiscalía en el Sur del Estado para exigir que se investigue la denuncia por amenazas e intimidaciones en su contra por publicar sobre un desarrollo inmobiliario en Playa Brujas, expresó que la mayoría de los periodistas en México son mujeres y un gran porcentaje los ataques van contra ellas por razón de género, por ser mujeres, por estos roles que se tienen en la sociedad.

“¿Por qué es importante entonces el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión?, porque el periodismo permite que la sociedad conozca lo que ocurre en el ejercicio del poder, la economía y la vida pública, ¿Por qué es importante que los actos de agresión no queden impunes?, porque la impunidad normaliza la violencia y manda el mensaje de que intimidar, amenazar y agredir a periodistas se puede porque no se castiga”, subrayó Arias.

“Por qué es importante documentar los desarrollos y nuevo territorio, porque documentar nos deja en la memoria y nos genera evidencia, en territorios de transformación tan importantes como lo es Mazatlán la documentación periodística permite identificar impactos sociales, ambientales y legales, nos mantiene informados y nos permite tomar decisiones y vigilar actos particulares y también a las autoridades.

Por su parte la periodista e consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, Sibely Cañedo, informó que desafortunadamente el caso de Sheila Arias no es aislado, de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto del 2022 cuando se creó este organismo hasta diciembre del 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios.

“De ellas 116, casi la mitad han sido contra periodistas en todo el estado, la amenaza es la agresión más frecuente acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones físicas y en los casos más graves desplazamiento forzado de periodistas y sus familias”, añadió Cañedo.

“El 37 por ciento de esas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado, un 27 por ciento simplemente por particulares sin este vínculo donde pudieran estar empresarios o ciudadanos en general y un alarmante 36 por ciento por funcionarios de distintos niveles de gobierno”.

Recalcó que eso deja claro que los poderes políticos, económicos y fácticos siguen representando un riesgo real para el ejercicio del periodismo.