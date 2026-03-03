$!Sinaloa se mantiene en los primeros lugares de competitividad nacional: Castro Melendrez

Pese a lo difícil por el tema de seguridad, Sinaloa se mantiene en los primeros lugares de competitividad nacional, reseñó Feliciano Castro Melendrez, Secretario de Economía Estatal, ante estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Lo anterior, lo dijo en el marco del conversatorio que sostuvo con estudiantes universitarios, donde se analizaron las oportunidades y los retos que enfrenta la economía estatal. Feliciano Castro Melendrez estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, invitado por el director de la Faciso, Giova Camacho Castro, con el propósito de fomentar el diálogo sobre las políticas públicas y el panorama económico de Sinaloa.





La sede fue la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, organizó el conversatorio para que estudiantes y maestros de la Faciso, sepan de viva voz del secretario de Economía de Sinaloa, el diagnóstico sobre las proyecciones futuras que se tienen para la entidad. “Que los universitarios reflexionen sobre la situación de Sinaloa es parte esencial de su proceso formativo. Las actividades extracurriculares resultan muy significativas, pues permiten analizar nuestra realidad en espacios donde la crítica constructiva ayuda a salir adelante”, externó ante el alumnado reunido. Y les admitió que la situación es difícil por el tema de seguridad, pero que Sinaloa se mantiene en los primeros lugares de competitividad nacional, ya que actualmente cuenta con 13 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, incluyendo proyectos de gran calado como la construcción de 14 nuevos hoteles en Mazatlán.



