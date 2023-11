Hasta este jueves no se han registrado reacciones violentas en Sinaloa tras la captura el miércoles de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”, pero se está atentos para que no ocurran, manifestaron los comandantes de la Tercera Región Militar y Octava Región Naval.

”Hasta el momento nada, nosotros continuaremos con nuestras actividades aquí para proporcionar seguridad a la ciudadanía”, manifestó el Comandante de la Tercera Región Militar, General Jesús Leana Ojeda.

”Nosotros nada más apoyamos el esfuerzo que realizó México, la Ciudad de México, aquí nada más resguardamos los puntos para que no se levantara o hubiera eventos especiales como el 5 de enero (tras la captura en esa ocasión de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera), pero estamos bien, ahora aquí van a venir unas actividades importantes aquí en Mazatlán, el Maratón, el Triatlón y vamos a estar muy atentos para apoyar a la población que se desarrolle en calma todo”.

Reiteró que en el operativo que se realizó el miércoles en Culiacán el personal de la Tercera Región Militar, que comprende Sinaloa y Durango, estaba nada más atento a ello y al detenido se lo llevaron a la Ciudad de México, dicho personal no tuvo participación en eso, en Mazatlán sí se hicieron algunos patrullajes.

”Sí algunos patrullajes, casi casi los normales, Mazatlán está tranquilo y tratamos de que así continúe y que no se desate o que haya unos eventos especiales aquí... no se están haciendo esos cateos (en Culiacán por parte del Ejército Mexicano), los cateos los hace la Fiscalía de la República o la Fiscalía del Estado, nosotros no tenemos alguna actividad de esa naturaleza”, continuó.

Expresó que Mazatlán se encuentra tranquilo, el Ejército continúa desarrollando las actividades normales para que haya tranquilidad y paz en esta ciudad.

También expresó que en Sinaloa se han localizado laboratorios rústicos con material, pero no de fentanilo.

”Nosotros aquí en Sinaloa se han localizado áreas o laboratorios rústicos con material, pero no de fentanilo, el fentanilo es muy poco, hacen pastillas con fentanilo, no hacen fentanilo, esa es la importancia, no hacemos fentanilo, la delincuencia lo consigue por sus derivados y con eso hacen las pastillas con fentanilo”, continuó Leana Ojeda.

”No tengo exactamente, pero 24 laboratorios, como 116 laboratorios rústicos y 600 y fracción de áreas con materiales químicos, más o menos esos datos (se tienen en Sinaloa), aquí en el sur no, prácticamente es en Culiacán, en los alrededores, en sus sindicaturas, en Durango no, solamente en el área de Tamazula (por su cercanía a Culiacán)”.

El Comandante de la Octava Región Naval, Almirante Javier Abarca García, dijo que el personal de su mando tuvo una participación si no en el operativo principal para detener a “El Nini” el miércoles en Culiacán, sí ha estado participando con recorridos.